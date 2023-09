Apoya al #MeToo

Ciudad de México

El anuncio de que el Festival de Cine de Venecia acogería Golpe de Suerte, la nueva película de Woody Allen, provocó polémica por la sombra que pesa sobre el cineasta tras la acusación de agresión sexual que ha reafirmado constantemente Dylan Farrow. En la ciudad italiana, el aclamado realizador estadounidense atendió a algunos medios y regaló titulares como que la cultura de la cancelación le "parece tonta".

EL CASO DE ABUSO

El cineasta estuvo acompañado de su esposa Soon-Yi Previn y sus hijas Manzie Tio y Bechet Allen.

Hace un par de años, el documental Allen vs Farrow volvió a emerger el caso de presunto abuso sexual en 1992 del cineasta hacia Dylan, hija adoptiva de la ex pareja del autor de La Rosa Púrpura del Cairo.

Allen aseguró a Variety que siempre ha estado dispuesto a reunirse con la hoy escritora y activista, y subrayó que es inocente de todo, como concluyeron la policía y un fiscal. "La situación ha sido investigada por personas, dos órganos importantes, no personas, sino dos órganos de investigación importantes. Y ambos, después de largas investigaciones detalladas, llegaron a la conclusión de que estos cargos no tenían mérito.

SU LIBRO

"Es exactamente como escribí en mi libro, ´A Propósito de Nada´. No hubo nada de eso. El hecho de que persista siempre me hace pensar que tal vez a la gente le guste la idea de que persista. Ya sabes, tal vez haya algo atractivo para la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé qué se puede hacer además de investigarlo, lo cual hicieron tan meticulosamente", sostuvo.

De 87 años, Allen, quien ha sido prácticamente exiliado de la industria estadounidense, aseguró que apoya movimientos como el #MeToo, que ha dado voz a mujeres abusadas, pero su respaldo tiene matices.

LA OFENSA

"Cuando se vuelve tonto, es tonto. Leí casos en los que es muy beneficioso, en los que la situación ha sido muy beneficiosa para las mujeres, y eso es bueno. Cuando leo casos en el periódico en los que es una tontería, entonces es una tontería.

"Es una tontería, ya sabes, cuando en realidad no se trata de una cuestión feminista o de injusticia hacia las mujeres. Cuando se es demasiado extremo al tratar de convertir (un caso) en un problema cuando, de hecho, la mayoría de la gente no lo consideraría una situación ofensiva".





Consideró que no ha sido "cancelado", y anunció que tiene una idea para un largometraje ubicado en Nueva York, que será llevado a cabo si consigue financiación.

FUERA DE CONCURSO

Golpe de Suerte, su película 50, presentada en la Mostra fuera de concurso, fue rodada con un elenco francés, en París,

Se trata de un drama sobre infidelidades y crimen, protagonizado por Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider y Valérie Lemercier.

"Me siento como un auténtico cineasta europeo", dijo en una rueda de prensa el cineasta, sobre el que es su primer filme no hablado en inglés.