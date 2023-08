Reclama comercio tarifas eléctricas preferenciales

El Mañana / Staff.- Reclama comercio organizado de la frontera de Tamaulipas tarifas eléctricas preferenciales, como las que se aplican en estados sureños de la República Mexicana, (Tabasco y Chiapas), para que durante la época de calor intenso, como el que se registra actualmente en el norte de la entidad, se pague menos dinero por consumo del kilowatt.

"Precisamente, uno de los reclamos de muchos años ha sido el ajuste de tarifas de luz, al menos durante la temporada de calor intenso. Si tarifas preferenciales las hay para Tabasco y Chiapas, ¿por qué no puede haberlas por lo menos para la frontera de Tamaulipas?" Roberto Cruz Hernández, Secretario de FECANACO Tamaulipas

"Por años ésa ha sido precisamente una demanda constante hacia la CFE, no tan sólo de comerciantes, sino de la ciudadanía en general de esta zona del estado para que se nos destine una cobro tarifario que nos permita pagar menos dinero por consumo de luz", dijo Roberto Cruz Hernández, secretario de la Fecanaco en la entidado o bien, que los cobros sean más cómodos al menos durante la temporada de calor más intenso.

"Aquí se han dejado sentir olas de calor realmente que impresionan y que obliga a la gente a utilizar desde abanicos y hasta clima artificial para poder soportar los estragos causados por las altas temperaturas", señaló.

En cuanto a los cobros desproporcionados por utilizar la luz no se han presentado quejas, aunque no dudamos que pueda haberlas, pero de momento no se cuenta con una información sobre el particular.

Y SIGUEN LAS FALLAS

Pero más allá de las tarifas, lo que sigue perjudicando la operatividad de los comercios son las constantes fallas que se registran en el servicio de energía eléctrica.

Es cierto que ahora es más rápida la atención de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) para reparar las fallas que hay en diferentes sectores de los municipios, pero de que las hay, las hay, y eso nos genera afectaciones.