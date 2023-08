Abre su corazón

Monterrey, N.L.

Nunca ha sido un chico que le guste revelar su vida íntima ni en redes sociales ni ante la prensa, pero en El Hotel de los Famosos Pee Wee abrirá su corazón para compartir con el público la distante relación que mantuvo por años con su padre.

En el reality que está próximo a estrenarse por Televisa, en el que también están Nicolás Vallejo-Nájera "Colate", Christian Estrada, Jorge "El Burro" Van Rankin, Araceli Ordaz "Gomita" y Vielka Valenzuela, entre otros, el cantante compartió detalles de su vida familiar.

MUY DIVERTIDO

"Es un reality divertido y dinámico en el que pasan muchísimas cosas porque hay desafíos. Ahí por primera vez me di la oportunidad de que el público conociera al cien por ciento mi corazón y muchas cosas que tenía guardadas", compartió.

"Yo no había abierto mi corazón y contado la relación que yo tengo con mi padre. Hablé de muchas cosas y honestamente me ayudó mucho en liberar cosas que tenía atoradas".





No está nervioso de lo que reveló porque señaló que "pasará lo que tenga qué pasar".

HABLA DE SU PADRE

Pee Wee recordó que cuando inició su carrera en la música a los 13 años su padre no estuvo presente. Fue hasta hace algunos años que se reconciliaron.

"Es un tema que yo tenía superado como familia, pero esas cosas no las sabía el público. Cuando salí del reality hablé con mi papá para explicarle, ´oye papá, hablé del tema, no quiero que se me vaya a agüitar ni nada´. Es un tema que pasó, lo bueno es que ya estamos bien y hay que disfrutar de la vida que tenemos y vivir el momento", dijo.

A LOS ESCENARIOS

Pee Wee anunció además que ya cuenta los días para subirse al escenario y volver a coincidir con sus amigos Kalimba, Yahir y Paty Cantú en el 2000´s Pop Tour.

Tras meses de ausencia, debido a que aceptó participar en el El Hotel de los Famosos, el cantante anunció su regreso al espectáculo que está confirmado el 5 de agosto en Arena CDMX, el 26 de agosto en la Arena Monterrey y el 10 de noviembre en Auditorio Telmex en Guadalajara.

A LOS 2000´S POP TOUR

En el 2000´s Pop Tour son piezas obligadas "Mi Dulce Niña" y "Sabes a Chocolate", en voz de Pee Wee, éxitos de su etapa en Kumbia Kings. adelantó que cantará con Paty Cantú, Kalimba y Yahir.