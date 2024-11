Buscan a no registrados para tramitar su acta de nacimiento

El próximo 28 de noviembre se realizará la entrega de actas de nacimiento como parte de la Brigada de Registros Oportunos para Niños, Niñas y Adolescentes que se realiza desde el mes de octubre.

En conferencia de prensa, Juan Ovidio Garcia Balboa, director administrativo del Registro Civil en Tamaulipas, comentó que el censo INEGI del 2020 señala que hay alrededor de 5 mil casos de personas que no tienen acta de nacimiento y la idea es encontralos.

Además en los recorridos que haga Bienestar Federal estarán detectando a esas personas para canalizarlas al registro civil.

Se atiende de 7 a 14 años y de 60 y más, por lo que invitan a aprovechar esta Brigada estatal gratuita.

Comentó que en Reynosa se tiene el estimado que hay alrededor de mil 100 personas sin estar registradas.

Señaló que son personas que no tienen identidad y que ahora de adultos no pueden acceder a programas federales y no pueden tener un patrimonio legal.