Boleros prevén baja demanda de clientes

Son alrededor de 22 los que están instalados en los costados la Plaza Principal.

Sus principales clientes son transeúntes, así como empleados de oficinas de gobierno y visitantes Del Valle de Texas, aunque estos últimos solo llegan en fines de semana.

"Las vacaciones de verano no son buena temporada para nosotros, porque mucha gente se va de la ciudad y las dependencias cierran, en algunos casos dejan guardias pero no es lo mismo, aún así nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un día por lo que hacemos la invitación a la gente para que nos apoye, es un oficio que aprendimos, que nos gusta y permite mantener a nuestras familias", comentó Ponciano Rosales.

La baja afluencia hará contraste con el reporte económico del primer semestre de este año, donde ya se había reflejado mayor estabilidad.

Oficio tradicional

Los lustradores de calzado son un oficio tradicional que ha persistido a pesar de los retos, incluyendo el de la pandemia sanitaria de Covid-19.

"Afortunadamente todos estamos en buen estado de salud y nos vacunamos, no tuvimos pérdidas, estamos los 22 trabajando, nos pueden encontrar aquí en la plaza, les limpiamos su calzado y también hay algunos compañeros que pueden hacer reparaciones", agregó Ponciano.