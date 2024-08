Vuelo sale sin aviso y deja a pasajeros varados en Reynosa

Reynosa, Tam.- Esta mañana, varios usuarios de una aerolínea experimentaron una situación frustrante y desagradable cuando el vuelo programado de Reynosa a la Ciudad de México salió antes sin previo aviso del Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco.

Los pasajeros se encontraron con la sorpresa de que su vuelo, que estaba programado para salir a una hora específica, había partido dos horas antes de tiempo, dejando varados a más de diez viajeros.

Antonio Hernández, uno de los pasajeros afectados, relató su experiencia:

"Llegué al aeropuerto con tiempo suficiente para hacer el check-in, pero me dijeron que el vuelo ya había salido. No nos dieron ningún aviso previo o explicación y nos dejaron en una situación incómoda. Me informaron que me reubicarían en un vuelo a Guadalajara y luego a Ciudad de México, pero la demora fue significativa, y yo viajaba por motivos de trabajo."

Los pasajeros expresaron su malestar por la falta de comunicación y la atención deficiente por parte de la aerolínea, quienes no ofrecieron una solución inmediata ni adecuada. Los afectados tuvieron que esperar en el aeropuerto mientras realizaban los reclamos correspondientes y buscaban alternativas para llegar a su destino.