México y Canadá viven de nosotros.- Trump

WASHINGTON, EU.- El Presidente Donald Trump afirmó este jueves que tanto México como Canadá dependen para vivir del acceso comercial que tienen al mercado de Estados Unidos y que, incluso, su mera existencia como naciones depende de la relación que tienen con su vecino en América del Norte.

Cuestionado por periodistas sobre el estatus de las negociaciones alrededor de los aranceles impuestos a las exportaciones de la mayor parte del mundo, Trump describió a EU como una tienda departamental a la que todo mundo quiere tener acceso y de la que en especial México y Canadá dependen.

"Nosotros (EU) somos una tienda grande y hermosa, y todos quieren un pedazo de ella. China la quiere. Japón la quiere. México, Canadá, esos dos, viven de nosotros. Sin nosotros, no tendrían País. Y todos quieren un pedazo (de nuestra tienda)", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

En 2024, México fue el principal socio comercial de EU exportando más de 505 mil millones de dólares en productos al mercado estadounidense pero también colocándose como el segundo mercado para los bienes estadounidenses en el mundo comprando bienes por un valor de 334 mil millones de dólares.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el Mandatario estadounidense describió el estatus de las negociaciones con los diversos países del mundo para eliminar los aranceles a las importaciones que llegan a EU, y en ese marco uso la analogía de EU como tienda departamental.

"Llegado a cierto punto, si no llegamos a un acuerdo, simplemente fijaremos un límite, un arancel, algunos parámetros y les diremos: 'Pasen y compren'. Puede que no les guste, o que el mercado lo considere demasiado alto", apuntó Trump sobre cómo piensa llevar las negociaciones comerciales.

"Pero ellos siempre tienen derecho a no hacerlo. Así que pueden decir: 'Bueno, no lo queremos, así que no vamos a comprar allí. No vamos a comprar en la tienda de EU. (Pero) nosotros tenemos algo que nadie más tiene, y ese es el consumidor estadounidense", sentenció Trump sobre sus conversaciones.

Brevemente, Trump dijo que su conversación telefónica con la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el miércoles había sido muy buena, pero evitó explicar los temas que fueron abordados.

"Tuvimos muy buenas conversaciones ayer con México", dijo Trump sin ir más allá.

Hace dos semanas, Trump estableció un arancel de 10 por ciento para las importaciones que llegan a EU de todo el mundo excepto las de China, que enfrentan un 145 por ciento; por su parte, México y Canadá enfrentan un 25 por ciento de arancel para sus productos fuera del tratado regional de América del Norte.

Además, México y Canadá también enfrentan un 25 por ciento de arancel contra sus exportaciones de acero y aluminio destinadas al mercado estadounidense establecido por Trump en marzo así como 25 por ciento de arancel al contenido mexicano y canadiense de los autos exportados hacia EU.