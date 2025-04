Detenido sospechoso tras tiroteo en Universidad Estatal de Florida

TALLAHASSEE, Florida

Las autoridades detuvieron a un sospechoso tras un tiroteo el jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida que envió a un número desconocido de personas a un hospital cercano, dijo a la AP una fuente enterada del tema.

El alcance de las lesiones de las víctimas no se conocía de inmediato y no había detalles adicionales sobre la persona que estaba bajo custodia, según la fuente que no estaba autorizada para discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Al menos seis personas estaban siendo tratadas, incluyendo una persona en estado crítico, indicó un portavoz del Tallahassee Memorial Healthcare. Añadió que los otros pacientes estaban en estado grave.

Las autoridades aún no habían divulgado detalles sobre el sospechoso o cómo se desarrolló el tiroteo.

Ambulancias, camiones de bomberos y vehículos de múltiples agencias de seguridad se dirigieron rápidamente hacia el campus, que se encuentra justo al oeste de la capital del estado de Florida, después de que la universidad emitiera una alerta de tirador activo el jueves al mediodía, diciendo que la policía estaba respondiendo cerca del centro estudiantil. Cientos de estudiantes se alejaron del área.

Ryan Cedergren , un estudiante de comunicaciones de 21 años, relató que él y unas 30 personas más se escondieron en la bolera en el nivel inferior del centro estudiantil después de ver a estudiantes corriendo desde un bar cercano.

"En ese momento, era cuestión de supervivencia", expresó.

Después de unos 15 minutos, la policía universitaria escoltó a los estudiantes fuera del edificio y vio a una persona recibiendo tratamiento de emergencia en el césped, narró.

Chris Pento dijo a WCTV en Tallahassee que él y sus gemelos estaban almorzando en el centro estudiantil durante un recorrido por el campus cuando escucharon disparos.

"Fue surrealista. Y la gente simplemente comenzó a correr", dijo a la estación de televisión.

Se metieron en un ascensor de servicio después de encontrar puertas cerradas al final de un pasillo. "Ese fue probablemente el momento más aterrador porque no sabíamos. Podría empeorar, ¿verdad?" manifestó. "Las puertas se abrieron y dos oficiales estaban allí, con las armas desenfundadas".

El presidente Donald Trump expresó desde la Oficina Oval que había sido informado sobre el tiroteo. "Es algo horrible. Es horrible que cosas como esta sucedan", dijo.

El gobernador Ron DeSantis escribió en X: "Nuestras oraciones están con nuestra familia de la Universidad Estatal de Florida y la policía estatal está respondiendo activamente".

Después de recibir advertencias de un tirador activo, estudiantes y profesores en todo el campus se encerraron en aulas y se refugiaron en oficinas y dormitorios.

"Estoy en shock, es difícil de creer", expresó Kai McGalla, un estudiante de segundo año que habló por teléfono mientras se mantenía encerrado en un centro de pruebas universitario. "Lo primero que uno piensa es, ´esto no está ocurriendo´, ¿cierto?"

El estudiante de tercer año Joshua Sirmans, de 20 años, estaba en la biblioteca principal cuando comenzaron a sonar las alarmas. Los agentes del orden lo escoltaron a él y a otros estudiantes fuera de la biblioteca con las manos sobre la cabeza, narró.

La secretaria de Justicia Pam Bondi manifestó en una publicación en redes sociales que el Departamento de Justicia está en contacto con agentes del FBI que están en la escena.

La Universidad Estatal de Florida es una de las 12 universidades públicas de Florida, con su campus principal en Tallahassee. Aproximadamente 44.000 estudiantes están matriculados en la universidad, según la hoja informativa de 2024 de la escuela.

En 2014, la biblioteca principal fue el sitio de un tiroteo que hirió a tres personas. Los policías dispararon y mataron al atacante, Myron May, de 31 años.

La universidad canceló todas las clases y eventos del jueves. También canceló todos los eventos deportivos en casa hasta el domingo.