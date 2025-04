¿Se va Ancelotti del Real Madrid tras la Copa del Rey?

El entrenador Carlo Ancelotti dejaría el banquillo del Real Madrid luego de la Final de la Copa del Rey ante el Barcelona, reporta Sky Sports.

Los merengues quedaron eliminados en Cuartos de Final de la Champions League tras perder 5-1 el global ante el Arsenal.

"No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi ultimo partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato. No hay ningún tipo de problema, el día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no a mí me da exactamente igual", dijo Ancelotti tras el juego ante los Gunners.

Además de la Copa del Rey, que la Final se juega el 26 de abril, los merengues aún aspiran a ganar LaLiga. Se encuentran segundos con 66 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona.

En caso de que se vaya tras la copa, el Real Madrid terminaría la temporada con nuevo entrenador, quien dirigiría el Clásico que se juega el 11 de mayo.

Con el Real Madrid ha ganado, en dos etapas, dos veces LaLiga (2021-22 y 2023-24); dos copas del rey (2013-14 y 2022-23); dos supercopas de España (2021-22 y 2023-24); tres Champions League (2013-14, 2021-22 y 2023-24); tres supercopas de Europa (2014, 2022 y 2024); dos mundiales de clubes (2014 y 2022) y una Copa Intercontinental (2024).

Se reporta que la selección de Brasil podría ser el siguiente destino del entrenador italiano.