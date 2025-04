Mikey Madison y su decisión sobre Star Wars

Mikey Madison, recién premiada con el Óscar a Mejor Actriz por su protagónico en Anora, aparentemente rechazó unirse a la próxima película de Star Wars que será liderada por Ryan Gosling.

Deadline, Variety y People son algunos de los medios que difundieron la noticia este miércoles, sin más detalles sobre la negativa de la actriz. Una fuente cercana al proyecto dijo que Mikey recibió una oferta para protagonizar, pero al final decidió rechazarla.

El cineasta de Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, será el encargado de dirigir este proyecto, mientras que el guionista de The Adam Project, Jonathan Tropper, se encargará de escribir la historia de esta nueva aventura galáctica.

Levy ha estado vinculado al filme desde 2022 y desde entonces ha mantenido en secreto todos los detalles adicionales de la película. Tropper y Levy colaboraron previamente en el drama familiar de 2014, This Is Where I Leave You, así como en el guion de la película de Netflix, Kodachrome, dirigida por Mark Raso y producida por Levy.

"Cuando Kathy Kennedy me incorporó a la producción de una película de Star Wars, su principal petición fue: 'Quiero una película de Shawn Levy. Quiero una historia y un tono que refleje tu personalidad, tus gustos y lo que aportas a tus películas, con una historia de Star Wars'. Así que me he sentido enormemente empoderado con eso", reconoció Levy cuando se anunció el proyecto.

De acuerdo con informes previos, la película probablemente se ambientará entre cinco y seis años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, y podría incluir personajes de las últimas secuelas.