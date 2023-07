Llaman a evitar fraudes

El Mañana / Staff

Autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores llaman a los ciudadanos a no caer en fraudes sobre todo durante esta temporada vacacional.

Autoridades informaron que durante esta temporada es muy común que las personas busquen recursos adicionales para disfrutar unos días de tranquilidad en algún destino turístico.

Sin embargo, esta necesidad puede hacerlos caer en las garras de coyotes y falsos gestores que buscan engañar, ofreciendo sacar el dinero de la subcuenta de vivienda del Infonavit.

Se informó que el dinero en la subcuenta de vivienda solo se puede usar al momento de solicitar un crédito para comprar una casa o terreno, como garantía o para pagar una deuda hipotecaria bancaria y construir o mejorar la vivienda y no es necesario recurrir a ningún intermediario.

De acuerdo al Infonavit hay que tener mucho cuidado si alguien ofrece dar en efectivo el dinero que tienes en Infonavit o ayudarte a agilizar algún trámite con el instituto, ya que te pedirán la información personal y podrían usarla para tramitar un crédito a tu nombre que después tendrás que pagar, hacerse de tu ahorro en la subcuenta de vivienda o robar tu identidad.

Además es importante revisar periódicamente el resumen de movimientos en para conocer cada detalle de la subcuenta de vivienda y detectar posibles fraudes y ante cualquier anomalía se debe levantar el reporte.

Es importante no compartir información personal con desconocidos, si se detecta alguna anomalía se puede realizar la denuncia, ya que si no se hace uso de ese dinero a través de un crédito, el ahorro no se pierde, ya que genera rendimientos que por ley son iguales o superiores a la inflación y se devuelve cuando se pensionan.

Para revisar la cuenta se debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit, con el número de seguridad social y contraseña, para los que no están registrados, ingresar CURP, RFV y número de seguridad social, una vez dentro de la plataforma, consultar el detalle de los créditos que se solicitaron o que tienen vigentes en la página principal.

Si se cumplen los requisitos de ley para solicitar la devolución de la subcuenta de vivienda, se puede realizar el trámite sin salir de casa desde Mi Cuenta Infonavit y sin costo alguno.

