¡Les urge regresar!

Más allá de ir a divertirse en una cancha, hay quienes literalmente viven del futbol amateur en Reynosa y en estos momentos no la están pasando nada bien. La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 también afectó al gremio deportivo, especialmente a los "talacheros", esos cracks del barrio que no juegan gratis.

EL MAÑANA platicó con uno de los jugadores que más canchas pisa en esta frontera, tanto de "fut" 7 como de futbol soccer, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

"Yo juego todos los días a veces dos o más partidos, los equipos en los que ando compran días y horarios y así uno puede jugar en todas las ligas y también en campo grande", comentó.

"La mayoría tenemos familia que mantener, en mi caso no es dinero para mi solo, si me va bien a mi le va bien a la familia, de vez en cuando se da uno un capricho, pero ahorita que estamos parados pues está de la ching..., yo de esto estaba viviendo, no tengo otro trabajo, ya han pasado demasiados días, además estamos ansiosos por jugar ya que es lo que más nos gusta hacer", indicó el joven padre de familia, quien lleva dos meses parado.

Cobrar por jugar no es pecado, ellos lo consideran un trabajo más ya que también tienen que prepararse y rendir. Según el sapo es la pedrada, no todos tienen el mismo nivel y trayectoria, por eso la paga va desde los 200 pesos (raza principiante) hasta los 100 dólares (ex profesionales) ¡por partido! sin mencionar las finales. Sin echarle tantas matemáticas, un buen "talachero" puede generar un ingreso semanal de 5 mil pesos o más, por eso les urge que el balón vuelva a rodar.

"Hay raza que va empezando y les dan 200 pesos, de ahí para arriba, en una final me han tocado hasta 150 dólares", dijo.

En esta ciudad hay una gran cantidad de ligas, partidos diariamente que ayudan a que los futbolistas locales se coticen incluso para ir jugar a otras ciudades.

"Tienes que andar bien, te tienes que preparar y estar en buena forma porque eres de paga y se te exige y si no rindes pues ya no te van a buscar esos equipos", explicó.

La envidia siempre ha existido en el futbol llanero ya que no a todos les va bien.

"Muchos critican porque cobramos pero esto pasa en todas partes, no nada más aquí en Reynosa, uno no los obliga a pagar, a nosotros nos buscan porque quieren tener un buen equipo y consideran que somos buenos", finalizó.