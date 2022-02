Leonor Antunes y el arte de las mujeres

La artista portuguesa Leonor Antunes, cuya obra escultórica recupera el trabajo de oficios que involucran las manos, como el textil, la alfarería o la carpintería, arriba a Kurimanzutto, galería que presenta The Homemaker and Her Domain, Part III, título que remite al espacio doméstico femenino.



Se refiere a labores que involucran conocimientos tradicionalmente vinculados con las mujeres, pero el trabajo manual no es exclusivo de éstas, precisó la creadora residente en Berlín durante un recorrido por la muestra, que reúne, entre otras, piezas de cuerdas entretejidas y anudadas, correas de cuero y telares de algodón hilado a mano.