Legado, visión y creación; cumple 74 años el creador del universo Star Wars

Un 14 de mayo, pero de 1944, nació el director y productor de cine estadounidense George Lucas.

George Walton Lucas fue criado en un rancho de Modesto, California, donde cultivó nueces al lado de tres hermanos y su padre, quien tenía una tienda de escritorios.

Durante su adolescencia estudió en la Downey High School y era fanático de las carreras de autos, incluso estaba en sus planes convertirse en un piloto profesional; sin embargo, sufrió un accidente tras graduarse de secundaria que lo mantuvo hospitalizado varios días a punto de morir.

Lo que vivió tras el accidente cambió su manera de ver la vida, por eso decidió ir al Modesto Junior College, antes de enrolarse en la escuela de cine de la University of Southern California.

Como estudiante de cine realizó varios cortometrajes, entre ellos el titulado THX-1138: 4EB, también llamado Laberinto electrónico, que ganó el primer premio en el Festival Nacional de Películas de Estudiantes, celebrado en 1967.

Durante el mismo año, Warner Brothers le concedió una beca que le permitió observar el rodaje de Rainbow, de Finian, dirigida por Francis Ford Coppola.

Con el tiempo, Francis y George se volvieron buenos amigos y juntos crearon la compañía American Zoetrope, cuyo primer proyecto fue una versión en largometraje de THX 1138.

En 1971, Coppola comenzó la producción de la película El padrino, la cual se estrenó al año siguiente, para entonces, Lucas creó su empresa Lucasfilm Ltd.

Posteriormente, sería presidente de LucasArts Entertainment Company, Lucas Digital Ltd, Lucas Licensing, LucasBooks y Lucas Learning Ltd.

Aunque lo conocemos como padre de la saga Star Wars, la cual por cierto fue rechazada una y otra vez por varios estudios, hasta que sostuvo una reunión con los ejecutivos de Twentieth Century Fox, que decidieron darle una oportunidad, su carrera va mucho más allá de dicho proyecto. Su trabajo incluye créditos como productor, editor y hasta fotógrafo y como muestra te presentamos 10 películas de George Lucas que no tienen nada que ver con Star Wars:

1. American Graffiti (director)

Esta historia autobiográfica fue escrita en y dirigida en 1973 por Lucas. Ganó el Globo de Oro y tuvo 5 nominaciones al Óscar, lo que le dio el impulso que necesitaba para dedicarse de lleno a su próxima aventura, Star Wars.

Durante los años 1973 y 1974 se dedicó en forma exclusiva a escribir el guión de la fantasía espacial, el cual fue inspirado por las películas Flash Gordon y El Planeta de los Simios.

En 1975 fundó Industrial Light & Magic, para producir los efectos especiales que necesitaba para la película, en tanto que otra compañía llamada Sprocket Systems se dedicaría a editar y mezclar el sonido de Star Wars, más tarde la empresa sería rebautizada como Skywalker Sound.

2. Indiana Jones (productor y escritor)

3. THX 1138 (director)

4. Willow (escritor)

5. Red Tails (co-escritor y co-director)

6. Radioland murders (escritor)

7. Strange Magic (productor-escritor)

8. Tucker: The Man and His Dream (productor)

9. Look at life (director)

10. Herbie (director)