Las mejores recomendaciones de películas y series para la familia

JIMMY O. YANG: GOOD DEAL

"Es más fácil entrar a México que a un Costco", es una de las muchas frases atinadas que Jimmy O. Yang lanza en su debut de stand up comedy. En casi una hora, este actor, escritor y comediante crea un ambiente de risas al retratar sus experiencias. A pesar de haber participado en grandes producciones, como la película Crazy Rich Asians, su contenido se centra más en la vida lejos de ese glamour. Su especial toca diferentes temas, que aunque serios por su naturaleza, con la comedia se hacen más ligeros, pero no menos importantes. Juega con gracia temas como la representación, los estereotipos y la identidad al rememorar eventos que no son únicos de él, y que de manera cómica, y a modo de representar lo ridículo, hace reflexionar al espectador sobre aquellos encuentros. Hay algunos momentos donde sube el tono y los temas y estira el humor un poco, pero en general, se mantiene centrado. Es una buena opción para desconectar.

