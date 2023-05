Huelga de guionistas pone en duda el futuro de las series

CIUDAD DE MÉXICO

La huelga busca ser medida de presión para la negociación de sus condiciones de trabajo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a los grandes estudios cinematográficos y productores.

Los programas de la franja de medianoche fueron los primeros en caer tras el paro en sus respectivos equipos. Los presentadores estrella de los conocidos 'Late Nights' como Jimmy Fallon, Seth Meyers y Jimmy Kimmel fueron los primeros en apagarse.

Series que representan gran importancia para sus plataformas como Stranger Things de Netflix o Andor de Disney, incluso The Last Of Us de HBO Max se han visto afectadas, lo que causará retrasos en la llegada de sus siguientes temporadas y quizá, hasta en la reducción en el número de sus episodios.

Andor

Temporada dos en riesgo

En un comunicado enviado al sitio Deadline, Tony Gilroy, creador y showrunner de la serie protagonizada por Diego Luna, suspendió todas las tareas de producción relacionadas o no con la escritura de guiones de la serie de Disney+ en apoyo a la huelga.

Temporada uno disponible en Disney+

Cobra Kai

Temporada seis en riesgo

El cocreador de la serie, Jon Hurwitz, comunicó que su sala de guionistas que preparaba la temporada seis de la serie de Netflix mantendrá sus puertas cerradas en solidaridad con sus compañeros mientras dure el paro.

Cinco temporadas disponibles en Netflix

Abbott Elementary

Temporada tres en riesgo

En una entrevista, Britter Nichols, una de sus guionistas, aseguró que si la huelga se prolongaba durante varios meses, como ocurrió en 2007, impactaría notablemente en el número de episodios que podrían producir para su tercera temporada, que apenas comenzaba a desarrollar sus tramas principales.

Dos temporadas disponibles en Star+

Hacks

Temporada tres en riesgo

Según confirmaron los productores a Deadline, el rodaje de la tercera temporada de la serie de HBO Max se detuvo y no se reanudará hasta el final de la huelga, debido a que se requiere de reescribir algunas escenas durante el rodaje.

Dos temporadas disponibles en HBO Max

Severance

Temporada dos en riesgo

En plenas grabaciones de la segunda temporada de la serie de ciencia ficción de Apple TV+, una manifestación interrumpió su jornada en los estudios del Bronx y Westchester, cuando los miembros del sindicato de profesionales técnicos decidieron no negociar.

Temporada uno disponible en Apple TV+

Stranger Things

Temporada cinco en riesgo

Los hermanos Duffer, creadores del programa, fueron de los primeros en anunciar en Twitter que el rodaje de la última temporada de una de las series más famosas de Netflix, no comenzará hasta que termine la huelga.

Afirman que durante la producción se continúan reescribiendo los guiones.

Cuatro temporadas disponibles en Netflix

The Last of Us

Temporada dos en riesgo

La serie de HBO Max creada por Craig Mazin y Neil Druckmann tuvo que suspender la preproducción de su segunda temporada, que estaba en proceso de casting para nuevos personajes.

Temporada uno disponible en HBO Max

Yellowjackets

Temporada tres en riesgo

Ashley Lyle, cocreadora de la serie disponible en Paramount + informó en su cuenta de Twitter que la sala de guionistas para la temporada tres se cerró tras solo un día de trabajo por la convocatoria de huelga.

Dos temporadas disponibles en Paramount +