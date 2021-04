Larga espera por pensión del IMSS

Acudió al 270 y al ver la situación le dicen que necesita urgentemente cirugía, posterior tuvo una bacteria en el pie, y así pasó el tiempo tras seis operaciones.

Enfrenta al aparato burocrático y ahora lo traen vuelta y vuelta, siendo que no puede caminar, ni trabajar.

"Me pidieron que esperara seis meses y luego otra muchacha me dijo 15 días a más tardar, pero ya tengo casi el mes y me dice el otro muchacho que esos papeles tardan mucho, hasta seis meses", recalcó.

Explicó que el IMSS lo apoyó y le agilizaron sus trámites, pero sigue esperando a que pueda obtener su pensión.

"Ahora que me ayudaron si me agilizaron los papeles, pero ahora ya me traen vuelva y vuelta, no puedo estar tanto tiempo esperando", expresó.

Lo atropellaron el 2019, tras dos años de luchar para mejorar la salud de su pie izquierdo, ahora lucha por obtener su pensión ya que no puede trabajar.