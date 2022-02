Lanzará ´Piano Devotions´

GRABA EN BOSTON

La grabación fue realizada en la ciudad de Boston, USA en la casa de producción WGBH con ingeniería a cargo de Patrick Keating y con un piano Steinway de concierto.

17 PIEZAS

El CD que estará a la venta en todo el territorio Norte Americano y en Europa y por los principales canales de streaming reúne 17 piezas y arreglos de concierto inspiradas en el himnario de la iglesia universal.

Respecto a esta producción discográfico, el músico, comentó: "El proyecto de reunir música sacra para piano fue inspirado en parte por mis presentaciones en Boston Avenue Church en Tulsa, Oklahoma. Ahí fue donde profundizo en el repertorio e investigación sobre quienes eran los arreglistas y compositores más prominentes del género. "

RECORRIDO MUSICAL

El álbum reúne cánticos que datan desde el siglo octavo a la modernidad y que representan las tradiciones religiosas de Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Francia, y Estados Unidos.

Las selecciones muestran música de todo el calendario litúrgico incluyendo Tengo Paz en Mi Ser, Sine Nomine, y Cantique de Noel en diferentes estilos y tecnicas de la composición clasica.

"Toda la música tiene una belleza melodica y harmonica por sí sola además de brindar un manto de espiritualidad al escucharla,´´ aseguró el maestro Hernández.

José Luis Hernández-Estrada, cuenta con un gran aval academico musical de primer nivel; en 2010, obtuvo la Maestría en Música con especialidad en Dirección Orquestal en University of Texas at Edinburg.

Realizo estudios como Conducting Fellow del Conductor´s Institute de Bard College Conservatory of Music.

En Reynosa fue director artístico y el fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Reynosa (2008-2011) dentro del Sistema Nacional Fomento Musical. También fue director asociado de la South Texas Youth Symphony.

Ha colaborado con importantes orquestas incluyendo la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), y con la Filarmónica de Los Ángeles, como director invitado de Youth Orchestra LA.

En el 2006, Hernández-Estrada recibió su Licenciatura en Música con especialidad en ejecución pianística por la facultad de música de Texas Christian University, (Fort Worth, USA), Dónde también, cursó estudios en ciencias políticas, historia del arte, y gestión cultural.

Como becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, obtuvo el Certificado de Postgrado en Perfeccionamiento Pianístico por el Conservatorio del Liceu de Barcelona, España.

NO SE DETIENE

Inspirado por la misión del Maestro José Antonio Abreu, continua sus estudios como Sistema Fellow en el New England Conservatory of Music, realizando residencias artísticas (Marzo, 2012) con orquestas juveniles en Caracas, Lara, Falcón, y Guárico en colaboración con la Fundación Musical Simón Bolívar de Venezuela. Durante el 2012, participa como ponente de la conferencia nacional de League of American Orchestras, el "Art for Social Change Symposium" del SouthBank Centre en Londres y como director invitado de Play-on Philly colaborando con Sir Simon Rattle.