La tachan de ´poca garra´

Nada más porque la historia es buena, esta nueva versión de la telenovela Cuna de Lobos puede funcionar, porque la participación de Paz Vega encarnando a Catalina Creel, un personaje icónico e inolvidable en la TV mexicana, deja mucho qué desear.

No sólo la actriz española no tiene la personalidad ni el poderoso estilo actoral de María Rubio, sino que su caracterización -con parche de pirata-, su actitud seca queriendo ser fría y sus deslices con la pronunciación española, no le ayudan en nada.

Transmitida hace más de 30 años, la Cuna de Lobos original, escrita por Carlos Olmos y producida por Carlos Téllez, es considerada una de las mejores telenovelas mexicanas y narra la historia de la familia Larios Creel, en la que el padre, al morir, da a conocer en su testamento que su herencia será para el primero de sus dos hijos que tenga descendencia.

Catalina, la matriarca, favorece al menor de sus hijos, Alejandro y está dispuesta a hacer lo que sea para que tenga una familia y un descendiente antes que su hermano mayor, José Carlos.

Las comparaciones entre las dos producciones son inevitables y más cuando Televisa estuvo anunciando su lanzamiento con meses de anticipación. Se esperaba una gran producción. Sin embargo, el producto final se ve descuidado, donde abundan detalles absurdos.

Ahí está el desfile de joyería realizado en la noche en una pasarela al aire libre, donde lo último que se ve son los accesorios que llevan las modelos, que son flasheadas por cámaras sin flash; la sala de la SEMEFO que se ve iluminada como discoteca mientras el forense hace una autopsia; el ejecutivo de la joyería hablando mal en inglés; la fotógrafa que se presenta ante una nueva amiga diciendo ""yo soy mexicana"; y sobre todo ver que Catalina cuando no está asesinando, chantajeando o mandando golpear gente, está en su casa viendo al vacío ¿y ya mencioné que no se quita el parche de pirata para dormir?