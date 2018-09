La Federación hizo la convocatoria, no Tuca: Miguel Herrera

Miguel Herrera, entrenador del América, cree que la Selección Nacional tan juvenil que se convocó para la siguiente Fecha FIFA es por pedido de la Federación porque a Ricardo Ferretti no le gustan los jóvenes.

"Al 'Tuca' no le gustan los jóvenes. Este es un proceso que está manejando la Federación para proyectar quién va a ser el técnico que viene. El técnico que viene no va a ser el 'Tuca' porque él ya lo dijo, que va a los moleros pero no va a ser el técnico.

"Me parece que están proyectando lo que va a ser el próximo proceso, que viene un recambio natural, con gente que ya cumplió su ciclo en Selección y la edad ya no le alcanza para el siguiente Mundial, igual les alcanza para estos partidos pero no sirve de nada, ahorita que no se juega nada tenemos que entender todos los aficionados que se tiene que ver a toda esta camada de jóvenes y muchos Sub 20 y Sub 21 que van a ir a Alemania y otros van a jugar aquí contra Brasil la verdad es que pueden el día de mañana en los siguientes llamados de Fechas FIFA poder ser tomados en cuenta", mencionó

Herrera entiende que esté Tricolor está muy lejos de la base que competirá en Qatar 2022.

Sobre Diego Lainez, llamado a este Tri, dice que está obligado a mantener la vara alta en el América.

"Tendrá que mostrarse y seguirse mostrando en el equipo porque si va a mostrarse en Selección y si en el equipo no sigue haciendo bien las cosas no ve participación, no es fácil, te van olvidando", dijo el técnico Miguel Herrera, en la conferencia de prensa con motivo del partido frente a Lobos BUAP.

El "Piojo" destacó que el joven de 18 años entrena fuerte y está concentrado. Ahora le toca demostrar el porqué de su convocatoria al Tricolor.

"El proceso de Lainez viene para cuatro años, de Selección, porque luego ponen que lo voy a poner en cuatro años. Hoy empezando este proceso, que todavía no está el técnico que debe estar o no sé si vaya a seguir él, se le empieza a tomar en cuenta a un muchacho que está haciendo bien las cosas, que en los partidos que ha jugado lo ha hecho bien y está bien que lo vean, para ver si está en ese nivel.

"Me parece que en noviembre va a estar disputando un torneo Sub 20 que es la categoría que debe estar disputando este momento, para la Sub 20 es muy importante que esté bien, pero también para él es muy importante este llamado a Selección, diferentes compromisos que lo hacen crecer", comentó.

"Seguiremos hablando con él (Lainez), es un llamado todavía muy lejos de lo que pretende ser una base de la Selección en el siguiente Mundial", mencionó.

El América visita el domingo a Lobos BUAP, el penúltimo de la clasificación al apenas sumar 4 puntos por las que su técnico Juan Francisco Palencia tiene todas las miradas encima.

"No tiene porque no estar bien el ambiente. Es diferente que no hayamos sumado de a tres en algunos partidos, pero estamos ahí, en la parte de arriba, peleando, en primer lugar de la Copa, el equipo está peleando en todos los frentes, no tendría porque estar mal el ambiente.

"No pensamos en ir a dar estocadas a nadie, pensamos en ir a ganar tres puntos y la decisión que tome la gente de Lobos es de ellos", mencionó.

Henry Martín alineará a Henry Martín en lugar del suspendido Roger Martínez y a Emanuel Aguilera en el sitio de Bruno Valdez.