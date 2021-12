MONTERREY, NL .– La directora Jane Campion está de regreso con "El poder del perro" (The power of the dog, 2021), un western contemplativo, preciosista y carente de acción.

El gran espectáculo aquí está en las emociones. No hay un solo disparo, ni una riña, convenciones del género, aunque la violencia está presente, siempre, en el rudo vaquero Phil (Benedict Cumberbatch), incómodo, furioso y agresivo, que contrasta con la actitud apacible y civilizada hermano George (Jesse Plemons), lleno de cortesía y buenos modales.