La exclusión de las mujeres formó parte de la primera edición de los Juegos Olímpicos , pero esta restricción no detuvo a Stamata Revithi, quien insistió en que se le permitiera participar y corrió el Maratón de 1896, tuvo que hacerlo un día después de que los hombres completaron la prueba y se le negó entrar al Estadio Panathinaikó al final de su travesía.

La justa olímpica ha estado cerca de las ideologías políticas. Adolfo Hitler inauguró los Juegos Olímpicos ante 100 mil personas en el Estadio Olímpico de Berlín, el 1 de agosto de 1936.

La población se volcó a las calles, donde las banderas olímpicas se entremezclaban con las rojas de la cruz gamada. itHler ingresó al Estadio Olímpico luciendo su uniforme feldgrass y escoltado por sus fieles seguidores.

Los Olímpicos han formado parte de la segregación racial. El Apartheid se instauró oficialmente en 1948 y motivó al Comité Olímpico Internacional a tomar una decisión y en 1960 que se mantuvo inalterable para excluir a Sudáfrica hasta 1991, lo cual provocó que el país no participara en siete Juegos Olímpicos.

Hasta que en 1990 se abolió oficialmente el Apartheid, y Barcelona 1992 fue la sede del regreso de Sudáfrica en el deporte mundial.

"Recuerdo cuando me invitaron a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Todo el mundo en el estadio me dio la bienvenida con una canción. En ese momento el futuro parecía muy sombrío, pero escuchar aquella canción en boca de personas del planeta entero me hizo sentirme orgulloso de ser sudafricano", dijo Nelson Mandela en 1995.

Las protestas raciales se hicieron presentes en México 68 cuando los velocistas estadounidenses John Carlos y Tommie Smith hicieron el icónico saludo de Poder Negro en el podio.

"Si gano soy estadounidense, no un negro estadounidense", señaló Smith.