Inicia el éxodo a los balnearios. Acuden a bañarse o van de pesca al río Bravo

Miguel Alemán, Tam.- Las márgenes del río Bravo ya comienzan a registrar las primeras visitas por parte de algunos residentes de esta localidad que aprovechan los días de asueto para poder pescar o echarse un chapuzón.

Sin embargo, será a partir de este fin de semana cuando se espera una gran afluencia de familias que no pudieron salir a vacacionar fuera de la ciudad y quienes tendrán como una buena opción el parque recreativo del río con fácil acceso para todo el público.

En dicho lugar podrán acampar y pasar una amena tardeada, aunque también hay quienes llegarán desde muy temprana hora para poder alcanzar un buen lugar e instalarse con sus carpas y sillas.

“Así es, aquí ya comienza a venir mucha gente de aquí y de todos los pueblos vecinos, también de Roma, vienen a pasar un rato aquí, porque de aquel lado, está más hondo, por eso ya hay un poco más de movimiento, pero será a partir del viernes por la mañana cuando se va a poner mejor, pues creo que van traer algo de música en vivo con grupos musicales y también va a haber mucha venduta de comida para las familias”, refirió Mundo Bárcenas, conocido residente de la calle primera aledaña al río.

Cabe mencionar que debido a la temporada de riego que se realiza en las parcelas de la región, el río Bravo subió de nivel y por ende, también lleva más corriente, lo cual es más peligroso para los bañistas que gustan de introducirse sin contar con la debida protección.

En ese sentido y considerándose un buen nadador por vivir muy cerca del caudal, el entrevistado recomendó a los padres de familia, tener mucha precaución con los menores que se introduzcan al agua, debido a las profundidades y a la fuerte corriente del río.

“Es muy importante que los padres de familia, no les quiten los ojos de encima a sus hijos, sobre todo cuando anden dentro del agua y que no se metan a la corriente, pues en solo segundos ocurren las desgracias y deben saber nadar muy bien, porque luego los papás ya no los vuelven a ver, la corriente se los lleva bien rápido”, refirió Mundo Bárcenas, quien acompañaba a su pequeña hija que se bañaba en la orilla del agua para evitar cualquier accidente.

Esperan a 25 mil turistas playas de San Fernando

Por Enrique Manilla

San Fernando, Tam.- La playa la Carbonera y las playas de la barra “Boca de Catán”, están listas para recibir desde hoy a más de 25 mil turistas en los días fuertes de la Semana Santa.

El encargado de turismo en esta localidad, Erasmo Garza Gutiérrez, aseguró que las reservas naturales están en condiciones adecuadas para atender las necesidades de los vacacionistas.

En la playa la Carbonera, cuenta con 21 palapas, dos de ellas con capacidad de albergar 100 y 40 personas; algunas de las palapas están adecuadas para personas con alguna discapacidad, baños sanitarios, regaderas, asadores y una zona de juegos infantiles para los menores.

Las playas de la barra Boca de Catán, cuentan con cuatro palapas, dos medianas y dos chicas, además de dos módulos de sanitarios.

La mayor parte de los turistas que visitas estas reservas naturales vienen procedentes de localidades del centro del estado y de las entidades de Nuevo León, Coahuila y Texas.