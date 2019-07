Incumplen meta al terminar trilla

Hay muchas áreas que no tuvieron buenas cosechas, mientras que en el riego hubo confianza de no haber aplicado los riegos de asiento creyendo que había mucha humedad y ahí fue donde se tuvo estos problemas Rogelio García Moreno, dirigente agrícola

Matamoros, Tam.- Al concluir con la cosecha del sorgo en la zona norte de Tamaulipas no se pudo lograr cumplir con las toneladas que estaban bajo el esquema de agricultura por contrato.

El presidente de la Asociación Agrícola local, Rogelio García Moreno, señaló que de acuerdo a la información que se tiene, sólo se logró tener una producción de un millón 200 mil toneladas de sorgo, contra un millón 600 mil a las que se tenían que llegar.

Explicó que fueron diversos los factores que influyeron a tener estos resultados, uno de ellos los intensos calores que se han dejado sentir en Matamoros y la región, eso sin duda alguna vino afectar incluso hasta la misma zona de riego.

"Los resultados no fueron los esperados, no fueron los que esperábamos para seguir adelante económicamente hablando, nos hizo falta mucha lluvia, hay muchas áreas que no tuvieron buenas cosechas, mientras que en el riego hubo confianza de no haber aplicado los riegos de asiento creyendo que había mucha humedad y ahí fue donde se tuvo estos problemas", dijo.

Destacó que sin duda lo que más afectó fue la onda cálida que se tuvo en mayo en donde las temperaturas estuvieron por arriba de los 40 grados, eso le afectó mucho a los cultivos.

Manifestó que una situación similar se está presentando con el maíz, en donde sólo se está levantando de cinco a seis toneladas, mientras que los pronósticos era llegar hasta las ocho, pero tampoco se está teniendo buenos resultados.

Comentó que pese a esto, se sigue trabajando en el campo buscando mejorar las condiciones para el próximo ciclo agrícola, además de analizar más a fondo los factores que provocaron esta disminución en cuanto a la producción.