Histórica corona de Melissa Martínez

A sus 22 años, la estudiante de Química en alimentos en la UNAM encontró la fórmula, y por la decisión dividida de los jueces, derrotó a domicilio a la texana Desiree Yanez para convertirse en primera monarca femenil de Combate Américas, durante la batalla coestelar del evento Tito vs. Alberto. What Side Are You On? (¿De qué lado estás?) realizado en la Payne Arena, muy cerca de la frontera que divide a México de Estados Unidos.

Durante el primer asalto, la texana le hizo honor a su apodo, "Dirty Dez" (sucia), y llevó a la capitalina contra la reja y el piso, pero la estrategia no duró mucho. Melissa se repuso y lució su dominio del muay thai, alternando volados de izquierda, patadas y rodillazos, para evitar más daños.

El segundo capítulo fue de verdadero terror para "Súper Mely", que volvió a probar la lona y los puños de la enemiga, pero no sucumbió a pesar de terminar con el rostro inflamado.

Pero en el tercer asalto la capitalina se repuso, recuperó el tiempo perdido y por momentos estuvo cerca de someter a la estadounidense, pero el tiempo se terminó y todo quedó en manos del jurado.