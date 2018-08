Ciudad de México

La eliminación en Fase de Grupos del Mundial Sub 20 dejó un mal sabor de boca en el Tri femenil, en particular porque la caída 6-1 ante Inglaterra no refleja el nivel del equipo, pero se seguirá trabajando por mejores resultados.

"Dos partidos y medio competimos bien contra muy buenos equipos. El balance: hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Hemos mejorado en muchas áreas, pero también todos los países están trabajando, desarrollando su futbol femenil", aseguró el técnico Christopher Cuéllar.

El fracaso en este certamen no será un obstáculo en el desarrollo de estas jugadoras, que eran observados por el cuerpo técnico del Tri mayor y pueden aspirar a una oportunidad en ese combinado.

"Se analizan todos los juegos del proceso, tenemos buena comunicación dentro de Selecciones menores, Roberto Medina estuvo presente ahí en el Mundial viendo los juegos. Él va a hacer su reporte y en la siguiente convocatoria vamos a ver quién va a tener oportunidad", aseguró el estratega.