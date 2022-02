Harán pareja Atlantis Jr. y Stuka Jr.

En plena entrevista, el Misil Humano le mostró su molestia al Príncipe de la Atlántida y le reprochó su accionar en el torneo Reyes del Aire donde dio la espalda al bando técnico y sobre todo dejarse influenciar por los Guerreros Laguneros.

"Hay gente que está mal informando al Junior y esperemos salga todo normal como debe de ser, voy a dar todo arriba del ring y voy a hacer todo por ganar ese trofeo que no lo he tenido y quiero tenerlo", indicó Stuka Jr.

Por su parte, el vástago de Atlantis afirma que sus cambios repentinos se deben a que no siente apoyo por parte de la esquina técnica y que en este caso si siente que Stuka no está haciendo lo suficiente, tendrá que sacar su lado oscuro.

"Mucha gente dice que las luchas las empiezo como técnico y las termino como rudo, pero también va a contar el temperamento de Stuka, porque si de plano veo que él no me está ayudando, pues a sacar el lado rudo, porque realmente me quiero llevar ese trofeo", afirmó.

Ambos gladiadores concluyeron que estarán muy alertas por si el otro quiere pasarse de listo.