Hacen operativo de seguridad por festejos del cuatro de julio

McAllen, Tx.- Con motivo de la celebración del cuatro de julio, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, implementará un operativo de seguridad en carretera, en busca de conductores ebrios y conduciendo a exceso de velocidad.

Autoridades estatales destacaron que el consumo de alcohol es siempre una preocupación en esta época del año, y los automovilistas deben tener esto en cuenta al conducir durante el próximo fin de semana en la celebración del cuatro de julio.

Así como el DPS, otras agencias estarán buscando conductores que infrinjan las leyes de tránsito, en particular de la no conducir intoxicado, recomendando que si se piensa consumir alcohol, no hay excusa para no planear un transporte alternativo o designar un conductor sobrio.

McCraw señaló que los conductores deben tomar una variedad de medidas para mejorar la seguridad en las carreteras el próximo fin de semana, recomendando que si van a ingerir bebidas alcohólicas es mejor no conducir.

Reduzca la velocidad, especialmente si hay mal tiempo, en áreas de construcción, tráfico pesado y áreas desconocidas.

Elimine las distracciones durante la conducción, incluido el uso de dispositivos móviles; todos en el vehículo deben de usar el cinturón de seguridad.No conduzca cansado, tome tiempo suficiente para llegar a su destino.

Conduzca de manera defensiva, ya que los viajes de vacaciones pueden presentar desafíos adicionales y antes de que su viaje comience, asegúrese de que su vehículo esté en buenas condiciones mecánicas.

Reduzca la velocidad o cambie de carril al ver a un costado de la carretera alguna patrulla de la policía, camión de bomberos, ambulancias, vehículos o personal del Departamento de Transporte de Texas y grúas.

Revise las condiciones climáticas dondequiera que viaje. En caso de inclemencias del tiempo, tome precauciones extra y nunca trate de cruzar una corriente o manejar a través de carreteras inundadas.