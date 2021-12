Golea Arsenal y avanza en Copa de la Liga

Pese a jugar con muchos suplentes y juveniles frente a un equipo de Tercera División, el Sunderland, el Arsenal se clasificó a Semifinales de la Copa de la Liga, tras imponerse 5-1, con triplete de su prometedor delantero Eddie Nketiah.

Relativamente a salvo de los contagios por Covid-19, a diferencia de muchos clubes ingleses, los Gunners aprovechó el partido para mandar al ruedo a jugadores poco habituales, entre ellos los dos delanteros, el marfileño Nicolas Pépé y el propio Nketiah.

Si bien los dos primeros goles, marcados por Nketiah (17´) y Pépé (27´) no fueron espectaculares, los otros dos anotados por el internacional Sub-21 inglés sí fueron de bella factura: el 3-1 llegó tras un desvío con el exterior del pie (49´) y el 4-1 de taco (58´).

Pese a los tres goles, Nketiah podría abandonar el club londinense al final de la temporada, una vez concluido su contrato, debido a los pocos minutos que ha disputado durante la campaña y en la Premier League.

Otra joya de la cantera Gunner, Charlie Patiño, cerró la goleada, ya en el descuento (90´+1).

La Liga Inglesa de Futbol (EFL) ha recibido la petición de disputar las Semifinales de esta competición a partido único, en lugar de la tradicional eliminatoria a ida y vuelta, para aligerar el calendario, pero por el momento no se ha tomado una decisión.

En principio, la ida de las Semifinales está previsto el 4 y 5 de enero, con la vuelta una semana más tarde.

Los otros semifinalistas se conocerán mañana de los duelos entre Brentford vs. Chelsea, Tottenham vs. West Ham y Liverpool vs. Leicester.