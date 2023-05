Tres equipos italianos en tres finales europeas

En 1990, el AC Milan ganó la Copa de Europa y la Juventus ganó la Copa de la UEFA, los nombres anteriores de la Liga de Campeones y la Liga de Europa. La Sampdoria ganó la ya desaparecida Recopa de Europa.

"Inter, Roma y Fiorentina han sido extraordinarios, han logrado un resultado excepcional para todo el movimiento", dijo Gabriele Gravina, presidente de la federación italiana de fútbol. "El entusiasmo que genera este éxito es algo único por lo que felicito a los respectivos directivos, cuerpo técnico y jugadores porque las tres finales son el resultado de proyectos técnicos muy sólidos".

Gravina asistirá a las tres finales, comenzando con el partido de la Roma contra el Sevilla en Budapest el 31 de mayo. Luego, la Fiorentina juega contra el West Ham en Praga una semana después, antes de que el Inter se enfrente al Manchester City en Estambul el 10 de junio.

"Ahora los alentaremos por los éxitos finales", dijo Gravina. "Ciertamente no será fácil, pero estoy convencido de que los tres tienen buenas oportunidades.

"Para el futuro, la esperanza es que estos resultados sean más constantes en el tiempo, apoyando el trabajo de la federación en los jóvenes, el equilibrio financiero y los estadios".

GIGANTE DE LA CIUDAD

Inter tiene la tarea más difícil de los equipos italianos, ya que se enfrenta al gigante Manchester City.

El equipo inglés estará lleno de confianza después de derrotar al 14 veces campeón Real Madrid 4-0 el miércoles para avanzar a la final 5-1 en el global.

Al igual que el City, el Inter apuesta por el triplete de trofeos.

Si bien no está del todo en el ámbito de la oferta del triplete del City (Liga de Campeones, Premier League inglesa, Copa FA), el Inter ganó la Supercopa de Italia en enero, tiene la final de la Copa de Italia contra la Fiorentina el próximo miércoles y luego la final de la Liga de Campeones con el City el próximo mes.

Inter venció a su rival de la ciudad AC Milan 3-0 en el global para llegar a la final.

LA MAGIA DE MOURINHO

La Roma está en su segunda final consecutiva después de poner fin a la larga espera del fútbol italiano por un título europeo el año pasado .

El éxito de la Roma en la Europa Conference League inaugural de la temporada pasada fue el primer trofeo europeo para un equipo italiano desde que el Inter ganó el triplete de la Liga de Campeones, la Serie A y la Copa de Italia en 2010.

Ambos equipos fueron dirigidos por el mismo hombre: José Mourinho.

Mourinho, de 60 años, apuesta por un sexto título europeo. Ha ganado la Europa League tanto con el Oporto (cuando aún se conocía como la Copa de la UEFA) como con el Manchester United y también tiene dos títulos de la Liga de Campeones.

"No me preocupa ser parte de la historia de la Roma, sino simplemente ayudar a los muchachos a lograr grandes cosas y mejorar, además de ayudar a los fanáticos de la Roma, que me han dado mucho desde el primer día", dijo Mourinho. "Siempre estamos dando todo para tratar de hacer felices a los aficionados. Llegar a la final es ciertamente una fuente de mucha alegría".

El oponente de la Roma ha dominado la competencia, ya que el Sevilla está compitiendo por un séptimo título que extiende el récord. La selección española nunca ha perdido una final de la Europa League.

LA JUVE SE LO PIERDE

El Sevilla llegó a la final al vencer a otro equipo italiano, la Juventus.

Ganó 2-1 después de la prórroga del jueves para progresar 3-2 en el global y evitar una final totalmente italiana.

La eliminación fue el último problema de la Juventus en una temporada que ha estado llena de turbulencias dentro y fuera del campo.

Juventus es segundo en la Serie A y en camino a un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero aún podría perder puntos nuevamente.

Los Bianconeri recibieron una sanción de 15 puntos por contabilidad falsa en enero, pero su castigo fue suspendido el mes pasado y el caso fue devuelto a la corte de apelaciones de la federación de fútbol.

Se espera un nuevo fallo el lunes.

DOS FINALES

Después de esperar casi una década para jugar la final de cualquier competición, dos han llegado a la vez para la Fiorentina.

Además de enfrentarse al West Ham en la Europa Conference League, la Fiorentina también se enfrentará al Inter en la final de la Copa de Italia.

La selección toscana disputó por última vez una final cuando perdió ante el Napoli en la Copa de Italia de 2014.

La Fiorentina tiene que retroceder aún más para su última final europea, cuando fue derrotada por la Juventus en la Copa de la UEFA en 1990, el año en que los equipos italianos dominaron por última vez el fútbol europeo.