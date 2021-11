Ganar el Gran Premio de México sería un momento único en mi carrera: ´Checo´ Pérez

Este domingo, la máxima categoría del automovilismo mundial vuelve al País tras ausentarse el año pasado debido a la pandemia de la Covid-19.

"A toda la gente que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, más la gente que ha estado conmigo en las malas", lanzó el "Checo" Pérez en video conferencia.

"Sería un orgullo poder conseguir uno de mis sueños desde mi infancia".

El piloto de la escudería Red Bull aseguró que las condiciones están dadas para subir a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Hoy en día es una oportunidad real que depende de mí, de mi equipo. En otros años dependía de otros factores, hoy en día depende de mí, es una opción real", apuntó.

"Mi motivación está al 100. Mis hijos son mi máximo orgullo. Salir con todo, cada punto es crucial en nuestra pelea por el campeonato de constructores que es la prioridad".

Consciente de que está en su mejor momento, Checo reconoció la exigencia que le implica ser parte de Red Bull Racing.

"Estar en una escudería tan importante, es diferente la presión, las exigencias, son en otro nivel, lo estoy disfrutando mucho y es un orgullo ser parte de esta gran escudería", agregó.

Pérez negó que si su coequipero Max Verstappen se corona este año, será más complicado lograr la victoria en la campaña 2022.

"No, creo que el próximo año empezamos todos de cero y podemos ser competitivos desde el inicio, eso es clave", dijo.

El piloto mexicano se dijo contento de colaborar con Puma con una colección.

"Como deportista sueñas trabajar con marcas importantes, la pasión de la afición está creciendo muchísimo por el deporte, es increíble estar en un día normal en casa y ver a gente vestida con ropa de Red Bull", detalló.

ES SERGIO PÉREZ UN ÍDOLO MUNDIAL

A la ciudad de México arribó el "Viejo Sabroso" de la Fórmula Uno.

Gracias a su excelente forma física y los suspiros que roba a sus fanáticos en diferentes partes del mundo, el piloto mexicano Sergio Pérez ha sido blanco de memes y un apodo muy peculiar en redes sociales desde que firmó con Red Bull.

"Si veo que me dicen mucho ´el viejo sabroso´, todavía no soy tan viejo, todavía no estoy tan viejo y sigo estando chavo" dijo Pérez.

Durante sus 10 años en la máxima categoría del automovilismo, "Checo" vive su mejor temporada gracias a su crecimiento profesional, mismo que lo llevó a integrarse a una de las mejores escuderías del Gran Circo.

"Mi carrera como el vino. Demuestra lo mucho que trabajo y que he trabajado desde mis inicios, no ha sido fácil mi carrera y he tenido muchos altibajos y nunca me he dado por vencido y siempre he empujado al máximo y lo mismo aquí, estoy muy contento y motivado en tener esta oportunidad con Red Bull y me hacen sentir como en casa" finalizó.

El fin de semana, "Checo" vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez, pista en la que no corre desde el 2019, pues en 2020 la máxima categoría no asistió a sus citas en el continente Americano por la pandemia de Covid-19.

Un podio es lo mínimo que se merece México

En 2019 fue la última vez que el mexicano Sergio Pérez recibió el apoyo y calor de sus fanáticos en el Gran Premio de México, después llegó la pandemia de Covid-19 y su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo que retrasarse.

En dos años, las cosas han cambiado para el tapatío. Ya con Red Bull, escudería que pelea por el Campeonato de Pilotos y de Constructores, Checo tiene más posibilidades de subir al podio en casa, algo que sería un sueño hecho realidad para él y para el País.

"Seria increíble, la verdad que es lo mínimo que se merece todo lo País, toda la gente que, lo he dicho, ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo el primer año que llegué aquí, he tenido un apoyo impresionante desde el día uno y no importaba en qué lugar quedara, si quedaba sexto o quinto el apoyo era brutal y eso es algo que tengo que agradecerle mucho a la afición mexicana y para mí sería un sueño ganar el domingo.

"La verdad feliz de regresar a mi País, han pasado tantas cosas en mi carrera y como que no habíamos tenido la oportunidad de vernos, de platicar, de sentir todo el cariño de la gente que es algo increíble y tengo que decirlo, a lo largo de mi carrera todo el cariño y apoyo que recibo en mi País es muy especial", expresó el tapatío durante la conferencia de prensa previa a la F1 este fin de semana.

El trazado de la Ciudad Deportiva históricamente ha favorecido a los pilotos de la escudería austriaca, por lo que "Checo" podría aprovechar esa ventaja, además de que la altitud siempre representa un problema para los demás pilotos.

"Es muy demandante en la parte del auto, porque prácticamente vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos como en Mónaco pero funciona como en Monza, se exige en los frenos, en el motor, no tener tráfico es clave y es un circuito bastante duro", dijo el volante del equipo de las bebidas energéticas.

Cuatro podios en la actual temporada del Gran Circo redondean el crecimiento profesional de Pérez, quien por el momento se encuentra cuarto en la clasificación general con 150 puntos.

"Ha sido un proceso importante en esa parte porque cambié de escudería y pensaba una adaptación más rápida y me costó más de lo que pensaba, llegué a un equipo y a un auto muy diferente y sigo en ese proceso, ahora creo que estoy más adaptado y creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios que no pudimos conseguir y ahora tenemos muy buena base y buen ritmo para estar en el podio en las últimas carreras", finalizó.

Da ´Checo´ probadita

Sergio Pérez pisó el acelerador a fondo en Paseo de la Reforma durante el Show Run de Red Bull México 2021.

Portando el clásico nómex azul, el tapatío se presentó ante más de cien mil aficionados para brindarles un verdadero espectáculo de velocidad previo al Gran Premio de la Ciudad de México.

El motor del RB7 se escuchó desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia, y cuando por fin los neumáticos sacaron humo, el ambiente no faltó.

La primera ronda fue tranquila y meticulosa, lo importante era reconocer el terreno antes de las acrobacias. Para el segundo round las clásicas donas no faltaron en las glorietas, el olor a llanta quemada invadía el lugar y la ovación de los presentes también retumbaba.

Pérez, la estrella mexicana tomó un pequeño descanso antes de su tercera salida. Su equipo le indicaba por dónde realizar las piruetas como administrar administrar neumáticos para no sobrecalentarlos.

"El viejo sabroso, el viejo sabroso", se escuchaba a los alrededores de Paseo de la Reforma, además de banderas, figuras de cartón, una novedosa "Checochancla", y las gorras de Red Bull, pintaron la ciudad.

Los pilotos nacionales, Memo Rojas Jr., de los seriales de resistencia, Benito Guerra Jr., representante de Rally, y el pequeño Mateo García, embajador del GP de la CDMX, le dieron una probadita a los presentes con su show previo.

La pandemia de Covid-19 fue olvidada por las más de 3 horas que duró el evento, la sana distancia no existió y aunque la mayoría portó cubrebocas, hubo quien se deshizo de ellos para alentar a Checo Pérez.