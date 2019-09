Gana un albañil auto del Predial

Recibí la llamada, no me lo creía, pero ahora veo que es verdad, nunca me imaginé tener un carro así . Javier Puente Moreno, ganador del vehículo

El Mañana / Staff.- Por haber pagado durante este año su impuesto predial, el ciudadano Javier Puente Moreno, de 62 años y habitante de la colonia Territorial Campestre en Reynosa, fue el ganador de un vehículo último modelo con valor superior a los 200 mil pesos.

Su talón de pago fue sorteado entre miles quienes acudieron a las ventanillas de Predial y Castro para participar en la campaña "Al corriente con el Predial", donde se ofrecía 100 por ciento de descuento a recargos, así como descuentos durante los meses de julio, agosto y hasta el 30 de septiembre.

En la lista de deudas donde el municipio tiene inscritos a más del 65 por ciento de contribuyentes, él sólo tenía pendiente alrededor de 250 pesos, correspondientes al 2019.

"Yo siempre he pagado predial pero desafortunadamente no había podido tan pronto como acostumbro, me esperé y cuando tuve dinero vine a pagar; luego recibí la llamada, no me lo creía, pero ahora veo que es verdad, nunca me imaginé tener un carro así", narró emocionado.

Sobre su rostro era notable la felicidad. Durante gran parte de su vida había trabajado en un autolavado, luego probó de albañil y en diversos oficios para sacar adelante a su esposa, hijos, así como varios nietos, pero ayer recibió las llaves de su primer vehículo de agencia.

El acto de entrega se realizó frente a la Presidencia Municipal con la asistencia de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, de varios regidores, titulares de Tesorería, Finanzas, Predial y Catastro.

Esta es la segunda ocasión en la que el municipio rifa un vehículo último modelo, por lo que la tasa de personas que han participado han aumentado las recaudaciones un 15 por ciento en lo que va del año.