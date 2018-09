Fincan a agente 4 cargos de homicidio. Supervisor de Inteligencia de la BP

McAllen, Tx.- Un supervisor de la Patrulla Fronteriza fue encarcelado el domingo en Texas y se le fijó una fianza de 2.5 millones de dólares por los cargos de matar a cuatro maujeres y lesionar a una quinta que logró escapar.

Juan David Ortiz, de 35 años, quedó preso en Laredo por cuatro cargos de homicidio y otros por agresión agravada con un arma mortal y detención ilegal, según expedientes de la prisión del condado Webb.

Ortiz, que llevaba 10 años trabajando para la Patrulla Fronteriza, fue arrestado el sábado alrededor de las 2 de la mañana cuando lo encontraron escondido en una camioneta en el estacionamiento de un hotel en Laredo, al cabo de lo que los investigadores describieron como una cadena de 10 días de violencia. Isidro Alaniz, fiscal federal del condado Webb, dijo el sábado que los investigadores "consideran que se trata de un asesino serial".

El fiscal dijo que la quinta víctima se dio cuenta que estaba en peligro luego de que el sospechoso la recogió.

"Cuando ella intentó escapar en una gasolinera, fue cuando se encontró con un agente" de la policía estatal, dijo Alaniz.

Agregó que las autoridades creen que Ortiz mató a las cuatro mujeres desde el 3 de septiembre. No se dieron a conocer los nombres de las víctimas, pero el fiscal dijo que dos de ellas eran ciudadanas estadounidenses. Se desconoce las nacionalidades de las otras dos.

Las cuatro eran trabajadoras sexuales y una era transgénero, dijo Alaniz. "La evidencia muestra que la forma en la que fueron asesinadas es similar", indicó el fiscal. El funcionario declinó proporcionar más información sobre la evidencia o decir cómo fueron asesinadas.

CONDOLENCIAS A DEUDOS

Andrew Meehan, Comisionado Adjunto para Asuntos Públicos de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, emitió una declaración oficial en torno a la detención de un supervisor de la Patrulla Fronteriza acusado de la muerte de cuatro mujeres, en la que ofreció condolencias a los deudos y todo el apoyo a las autoridades que investigan el caso.

Esta es una investigación en curso, que involucra a los Texas Rangers y la oficina del Sheriff del Condado de Webb.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos cooperan plenamente con todos los investigadores", destacó Meehan, quien dijo que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha sido notificada y está trabajando con los investigadores.

"Nuestras más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Si bien es política de CBP no comentar sobre los detalles de una investigación en curso, la acción criminal de nuestros empleados no es, y no será tolerada", señaló el funcionario.

También el Sheriff

"Mis condolencias a las familias de las cuatro víctimas que fueron asesinadas en las últimas dos semanas", dijo el sheriff Martín Cuéllar, luego de la detención de Juan David Ortiz, de 35 años, que ha sido agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos durante 10 años.

Cuéllar destacó que el equipo de investigadores de la Oficina del Alguacil del Condado Webb, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, los Rangers de Texas y la Oficina del Fiscal del Distrito, han estado trabajando diligentemente en este caso y fue gracias a este trabajo en equipo que pudieron detener al sospechoso.

REACCIONES. "Nuestra comunidad está a salvo de este asesino", declaró el sheriff Martín Cuéllar, del Condado Webb, en torno a la detención de Juan David Ortiz.