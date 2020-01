Fallece Andrea Arruti, la voz en español de Elsa en "Frozen"

La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien dio voz a Elsa de "Frozen" falleció a los 21 años de edad. Este fin de semana se dio a conocer la noticia a través de la cuenta de Twitter del videojuego "League of Legends", donde también actuaba como Neeko.

Arruti contaba con una larga trayectoria en el campo del doblaje, ya que además de Elsa, interpretó a diversos personajes en caricaturas como a Diamond Tiara en "My Little Pony", a Poppy de la cinta infantil "Trolls" y a Anne de la serie original de Netflix "Anne with an E".

Fans del anime también lamentaron su muerte y la recuerdan por haber participado en series como "Violet Garden", "DARLING in the FRANXX", entro otras. Además de "League of Legends", Arruti dio voz a Samantha Maxis en "Call of Duty: Black Ops II" y a Paula en "Dead Rising 4".

La causa de muerte de la actriz no ha sido aclarada.