Director de maquillaje de La Sirenita responde a críticas por Úrsula

CIUDAD DE MÉXICO

Walt Disney Studios compartió el proceso de transformación de McCarthy, pero fue severamente criticada por los amantes del maquillaje. Y Peter Smith King, el director de estilismo de la cinta, no tardó en defender su trabajo.

El estilista y experto en maquillaje respondió para la revista Time a quienes se burlaron del trabajo artístico que hizo en el rostro de McCarthy.

"No tiene que ver con ninguna drag. Me parece muy ofensivo (...) ¿por qué no puedo hacer un trabajo tan bueno como un maquillador queer? Todo esto es ridículo", arremetió.

King aseguró que McCarthy estuvo de acuerdo con el maquillaje, incluso ambos aportaron ideas para proyectar el concepto que tenían en mente para el remake.

"Los dos nos reíamos de lo mucho que nos gustan las Drags Queens y el maquillaje drag y esas cosas", pese a la afirmación aseguró que el makeup no está basado en la estética del icono LGBT "Divine", como tanto se especulaba.

Una de las observaciones que los fans hicieron a King fue que en la película animada Úrsula aparece con piel morada y ojos excesivamente pintados. Algo que el maquillista no consideró para la caracterización.

"No tomamos referencias de alguna otra parte. Sólo jugamos con colores, formas y otras cosas", señaló King al mismo medio.

Finalmente, el maquillista de "La Sirenita" refirió que la versión de Úrsula para el live action fue una creación única para Melissa McCarthy.