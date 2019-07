¡ESTÁ QUE ARDE!

El primer fin de semana de calor extremo llegó a Reynosa. Los 40 días más calurosos del año, mejor conocidos como canícula, se hizo sentir con altas temperaturas que rebasaron los 40 grados centígrados.

Los deportistas que practican disciplinas bajo los fuertes rayos solares se prepararon para no terminar "quemados".

En los distintos diamantes se observaron a peloteros que utilizaron pasamontañas para cubrirse lo mayor posible el rostro, usaron lentes además de licras de manga larga para protegerse los brazos.

"La verdad esta horrible el calor y yo vengo a jugar porque me gusta mucho y mira todo lo que me puse para que no me de calor aunque como quiera me estoy asando", dijo Gustavo Elizondo, jugador de softbol.

Ayer el termómetro estuvo al rojo vivo al llegar hasta los 40 grados y los futbolistas sintieron en carne propia como los tachones estaban ardiendo, incluso se tuvieron que derramar agua para estar por unos minutos los pies fríos, mientras otros se "bañaron" de bloqueador solar.

El fenómeno meteorológico llamado canícula inició el pasado 12 de julio y termina en la segunda semana de agosto por lo que se recomienda a los deportistas y población general acate las recomendaciones ya que Tamaulipas será uno de los Estados más afectados.

"Tamaulipas es uno de los Estados donde va a pegar con mayor densidad, tendremos temperaturas de hasta los 45 grados y las recomendaciones son tomar mucha agua, usar manga larga, no dejar que los niños y gente de la tercera edad no salga de las 10:00 a l as 18:00 horas, que se queden en sus casas", comentó Pedro Granados, coordinador de Protección Civil de Tamaulipas.