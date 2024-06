Al túnel del tiempo

Ringo Starr y su All-Starr Band, integrada por músicos legendarios como, Colin Hay, vocalista de Men at Work; así como Steve Lukather, virtuoso guitarrista y fundador de Toto; Gregg Bissonette, versátil baterista y Hamish Stuart, de Average White Band, entre otros, sumaron talentos y ofrecieron una velada musical icónica en el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, el sábado 8 de junio.

Fue en punto de las 20:10 horas que inició este gran concierto en el que desfilaron hits como, “Rosanna”, “África” , “Hold the Line”, “Cut the cake”, “Yellow submarine”, “Octopus’s garden”, por mencionar algunos.

También sonaron éxitos como “I’m the greatest”, “Back off boogaloo” y “Photograph” y el cierre estuvo a cargo de “With a little help from my friends”.

Leo y Daniela Leal.

Carlos López, junto a Teresa y Tina Fasci.

Familia Hernández.

Silvia García de Magallán, Mariel Villarreal y Hugo Magallán.

Familia Velázquez.

Paola Martínez y Sebastián Reyes.

Diego y Victoria Medrano.

Christian Tovar y Alondra García.