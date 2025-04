Acusan a Nick Carter de violación y contagio de ETS

El cantante Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, fue demandado por cuarta vez por agresión sexual, informó Los Ángeles Times

La denunciante, Lauren Penly, alegó que Carter la violó dos veces en 2005, cuando ella tenía 19, y que la contagió con enfermedades de transmisión sexual, incluido el VPH, lo que derivó en un diagnóstico de cáncer de cuello uterino.

La demanda civil, presentada en el condado de Clark, Nevada, detalló que Penly y Carter tuvieron una breve relación entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. En ese periodo, la joven accedió a relaciones sexuales consentidas en tres ocasiones, pero posteriormente fue agredida en dos encuentros en los que Carter la forzó.

La mujer acusó al cantante de agresión sexual, de infligir angustia emocional de forma intencional y negligente, y solicita al menos 15 mil dólares por gastos médicos, dolor, sufrimiento y honorarios legales. Pide además un juicio con jurado.

Según el documento judicial, la primera violación tuvo lugar cuando fue al apartamento del cantante con el propósito de ver una película, pero él presuntamente la lanzó sobre la cama y la agredió sexualmente a pesar de que ella se negó.

La segunda agresión habría sucedido dos meses más tarde cuando el cantante de "Everybody" supuestamente le pidió perdón y la invitó a su domicilio pero, según la denunciante, volvió a someterla sexualmente a pesar de su negativa verbal.

Lauren Penly también aseguró que Nick Carter le transmitió clamidia, gonorrea y VPH, virus que derivó en su diagnóstico de cáncer cervical en etapa 2 luego de diversos estudios médicos realizados en 2005

La demanda también señaló que la mujer ha sido objeto de acoso constante por parte de fanáticos del miembro de los Backstreet Boys desde que fue citada para declarar en casos relacionados con otras mujeres que también acusan a Carter.

Su abogada, Gianna N. Elliot, dijo que "se necesita un profundo coraje para que las sobrevivientes de agresión sexual se presenten públicamente en busca de justicia, especialmente en una industria que ha normalizado el abuso".

El equipo legal del cantante respondió a otros medios asegurando que Carter "ni siquiera recuerda haber conocido" a Penly, y calificó las denuncias como parte de una estrategia para dañar su carrera.

"Es el mismo manual predecible: esperar a que Nick celebre un logro profesional y luego lanzar acusaciones falsas", afirmaron sus abogados.

Esta nueva demanda se suma a otras presentadas en 2017, 2022 y 2023 por diferentes mujeres que también aseguran haber sido agredidas sexualmente por el cantante, y cuyos testimonios se han hecho públicos en la docuserie Fallen Idols: Nick and Aaron Carter, estrenada en 2024.

Carter continúa con su carrera musical y aparece actualmente en el documental de Paramount+, The Carters: Hurts to Love You, mientras los Backstreet Boys se preparan para comenzar una residencia en el Sphere de Las Vegas en julio.