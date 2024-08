Filtran fragmento de su nueva canción

Rosalía compartió un fragmento de una nueva canción durante un directo realizado desde su cuenta de Instagram, después de avisar en sus redes sociales que se “vienen cositas”.

“Por todo lo que soy yo puedo ‘frontear’, no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir. Ni una era será ‘flop’ en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, sólo sé servir. La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea”, se escucha entonar a la catalana.

Con melodía cercana al trap y al reggaetón, Rosalía ha anunciado su nueva era musical y lo hace a más de un año después desde el lanzamiento de “Tuya”, último sencillo tras su tercer álbum, Motomami.