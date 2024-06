Cantante Moby abraza a corazones

El presente del multiinstrumentista y productor de 58 años Moby pasa por Always Centered at Night, inspirado en el espíritu de su autoexploración personal.

Ciudad de México.- El modus operandi de Moby ha seguido casi siempre el mismo guion: componer a solas, en su hogar, y generar música que abrace los corazones.

Así sucedió con su icónico disco Play, que cumplió 25 años el pasado 17 de mayo, y es lo que desea que ocurra con su álbum número 22, Always Centered at Night, que ve la luz hoy mientras su autor está regresando de gira a los escenarios luego de más de una década, pandemia incluida.

"Estoy completamente sorprendido porque nunca esperé tener una carrera como músico. Desde los años 80 hasta principios de los 90 pensé que sería profesor de filosofía y que pasaría toda mi vida enseñándola, y que iba a hacer música que nadie escucharía jamás.

"Me encanta ese proceso cuando no dependo de mi voz y puedo usar voces hermosas (en mis canciones)". Moby, músico

"Cada vez que la gente escuchaba la música que hacía, me sorprendía, porque nunca lo esperé. Antes de lanzar Play estaba completamente convencido de que sería un fracaso y el último disco de mi vida, que tal vez algunas personas lo escucharían y que saldría de gira durante unas semanas, después volvería a la escuela y obtendría mi doctorado en filosofía", cuenta Moby, en entrevista exclusiva.

En sus inicios, fungió como telonero de otros genios de los sintetizadores, como Aphex Twin, Orbital y The Prodigy. Hoy, Richard Melville Hall (nombre real del también descendiente de Herman Melville, creador de Moby Dick) los ha superado en éxito comercial y vigencia, pero afirma que jamás fue el plan.

Combinación de rock alternativo, dance, ambient, gospel y techno, casi la mitad de los 18 tracks de Play (1999) fueron sencillos, como "Porcelain", "Find My Baby", "Bodyrock", "Why Does My Heart Feel So Bad?" y "Natural Blues", que llegaron a la cima. Rolling Stone calificó sus canciones como "balas electrónicas que modificaron la cultura pop" porque formaron parte de películas, series de televisión, videojuegos y anuncios.





NO ES OTRO TONTO DISCO POP

El presente del multiinstrumentista y productor de 58 años pasa por Always Centered at Night, inspirado en el espíritu de su autoexploración personal.

"Surgió un poco diferente del resto (de los previos) porque lo que hacía era escribir piezas musicales muy simples, de manera instrumental; luego, encontrar cantantes que me gustaban, para interpretarlas, y les enviaba el material para ver qué harían con él.

"El proceso fue fascinante porque en algunos casos ni conocía a las personas. Esto se hizo durante la pandemia, yo enviaba la pieza musical a África, Europa o Asia, la mandaba sin voz y les pedía que no escribieran una canción pop y que se dieran la oportunidad de ser poéticos y creativos", comparte.

Dicho y hecho, la gran mayoría de los invitados a los temas son artistas de culto o desconocidos: Lady Blackbird, Serpentwithfeet, Benjamin Zephaniah, Gaidaa, Danaé Wellington, India Carney, J. P. Bimeni, Raquel Rodríguez, Aynzli Jones, Brie O'Banion, Akemi Fox, Choklate y José James.

"No quería trabajar con personas que tuvieran voces genéricas o normales, quise voces distintivas y orgánicas para no hacer otro disco de pop tonto donde todas las voces suenen igual", afirma.

Se autodefine como un "coleccionista de voces", por ello decidió compartir crédito en las 13 nuevas canciones con otros tantos artistas con los que ha trabajado por primera vez.

"Cuando era joven y empecé a hacer música quería ser cantante. Pensé que sería el mejor, que podría ser como David Bowie o Paul McCartney, pero desde el principio aprendí que mi voz está bien, no es genial ni terrible, es normal. Me di cuenta de que tenía que aprender a trabajar con cantantes", confiesa.

Ahora que está volviendo a dar conciertos, ya que en septiembre recorrerá Europa presentando sus grandes éxitos, entre sus planes está regresar a nuestro País.

"Técnicamente vivo en México porque resido en Los Ángeles. Mi vecindario es casi completamente mexicano. Me encantaría volver, probablemente sería el año que viene".