Yuri: Recibirá 2025 en su tierra

Por: Agencia Reforma

Diciembre 28, 2024 -

A diferencia del 31 de diciembre de 2023, en el que le tocó trabajar, este fin de año Yuri prefirió descansarlo y recibir en familia el 2025 desde Veracruz, la tierra que la vio nacer, donde recuerda su infancia, a sus padres que ya no están, el lugar que la llena de nostalgia y le trae gratas añoranzas.

"Toda mi familia está en Veracruz. Ya no somos muchos, tengo más sobrinos que tíos y primos. Ya todos los tíos se fueron, nada más estamos los primos, y quedamos poquitos, pero la pasamos bomba, somos divertidos, nos encanta reunirnos, recordar las anécdotas de mi mamá, de mis tíos.

Yo la paso bomba, aparte, en Veracruz tengo amigos que me invitan a comer", contó la cantante, quien en febrero próximo estrena su espectáculo "Icónica Tour" desde el Auditorio Nacional.

Volver a tierra jarocha inunda de recuerdos a la intérprete de "Ya No Vives en Mí", como pasar por la escuela donde estudió de niña o por la casa que habitó junto a sus padres y hermanos.

"Este año no trabajé, el año pasado sí. Este año me quedo con mi prima, una de las mayores. Me dijo: ´Prima, te adoro y quiero que estés con nosotros. ¡Va! y mi hija feliz, porque le encanta ir a Veracruz", agregó Yuri.

Además, le gusta recorrer esos sitios junto a su hija Camila, de 15 años, a quien le cuenta lo feliz que fue en Veracruz.

"Yo llego a Veracruz y me entra la nostalgia, me echo la lagrimita y a veces digo: ´Yo aquí vivía´. Llevo a mi hija y le digo: ´Mira hija, aquí viví yo de niña con tus abuelos´. Le voy mostrando, ´aquí era mi escuela´. Un día hasta nos bajamos del auto y le dije: ´Aquí estudiaba´, bueno, no estudiaba, ahí estuve", dijo entre risas.

"Empiezo a acordarme de muchas cosas. Del consultorio de mi papá, porque él era médico. De cuando él iba a comprar pan de gente española que mi papá atendía, de la panadería El Colón, en el centro, que ya quitaron. También cuando comía volovanes de niña. Todo me trae recuerdos. Voy a Veracruz y es un déja vu constante, pero feliz", aseguró.

Antes de cenar, su esposo Rodrigo Espinoza, quien es pastor de una iglesia cristiana, hace una oración y da gracias por todo lo que Dios les dio en el año.

"Hacemos una oración y en la mesa, en la cabecera, dejamos un lugar vacío, ese lugar es para que Dios se siente con nosotros, que Jesús se siente con nosotros para recibir el año. Antes de que suenen las 12 campanadas oramos, no nos comemos las uvas porque se nos atoran, ya estamos grandes", compartió.

"Mi esposo, que es el pastor, ora: ´Lo que te pedimos el próximo año es salud, lo demás danos lo que quieras, porque sin salud no haces nada´, y de ahí, a comer rico comida veracruzana, obviamente pavo, bacalao, que son muy típicos. Yo soy feliz con mi familia", señaló.

Para mí es el mejor momento de mi año, ir con mi familia me renueva, me llena y eso es lo que me da vida, porque no sabemos si el próximo año vamos a estar. Yuri / Cantante

PREVIO A ´ICÓNICA TOUR´ CARGARÁ PILAS CON MERECIDAS VACACIONES

Antes de arrancar con "Icónica Tour", que presentará el 15 de marzo en la arena Monterrey, se tomará unas vacaciones para cargar pilas y llenarse de fuerza, porque se ha propuesto ejecutar las coreografías originales de sus grandes éxitos.

También planea celebrar el 6 de enero su cumpleaños 61 rodeada del amor de los suyos.