Yuri: Vuelve al origen

Producir su espectáculo "Icónica", que estrenará en febrero en el Auditorio Nacional y presentará en Monterrey en marzo, le dio la posibilidad a Yuri de evocar la nostalgia de los 80 y 90, abrir su clóset y darse cuenta que a sus 60 años le quedan los vestuarios originales que usó en sus inicios pero, sobre todo, la hizo reencontrarse con las Yuri del pasado.

Después de terminar la gira que hizo con Cristian Castro por Estados Unidos y México, luego de que "El Gallito Feliz" decidió dejarla abruptamente, la jarocha se dio a la tarea de idear un nuevo espectáculo para ella sola.

"En junio terminé mi gira con Cristian; me fui 20 días de vacaciones con mi esposo y mi hija. Traía mi famosa libretita que llevo a todos lados para ver qué se me ocurría, qué veía, qué me inspiraba. Mi marido (Rodrigo) me dijo: ´No te rompas la cabeza, regresa a tu esencia, a tus orígenes, de cuando naciste artísticamente´, le dije: ya estoy muy vieja para esas cosas, ya pasaron cuarenta y tantos años de carrera, ¡olvídate!", contó la artista que traerá "Icónica" el 15 de marzo a arena Monterrey.

Pero la idea no la dejó de lado y para sondear la opinión de sus seguidores, la cantante se reunió con los presidentes de sus clubes de fans a quienes les preguntó por qué la considerarían una cantante "Icónica".

Le llovieron respuestas, porque después de cuatro décadas de carrera se mantiene vigente; como artista sabe reinventarse, sus vestuarios fueron icónicos, igual que sus cambios de look y en series como la de Luis Miguel y Gloria Trevi fue mencionada.

"De ahí me metí a la bodega donde guardo mi vestuario, desde lo más antiguo me encontré con la ropa que usé en los videos ´¿Qué Te Pasa?´, ´Hombres al Borde de un Ataque de Celos´, la que usé en mi primer Siempre en Domingo, a los 14 años. También con lo que usé en el Festival OTI 81 y del 84 ¡está todo intacto!", contó aún sorprendida.

Una vez que se midió los vestuarios, Yuri descubrió que aún le quedan, lo que fue una sorpresa para ella y su equipo de trabajo.

"Mi hermana (Yamili) empezó a llorar, le dije: ´¿Por qué lloras?´, me dio ´nostalgia, me acuerdo que en esa época te fuiste de la casa y pasó tal cosa con mi mamá´. Mi maquillista me comentó que parecía salida del túnel del tiempo, la Yuri de antes regresó, estás ¡idéntica!", recordó.

"Mi fotógrafo me comentó: ´Nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, sobre todo con tu vestuario, trayendo a tus Yuris, ¿vas a cantar La Maldita Primavera con el vestuario que usaste en 1981?´.

´Eso es lo que quiero´, le respondí".

SERÁ UN SHOW ICÓNICO

MUCHAS ´YURIS´

Adelantó que con la gira "Icónica" recorrerá cinco etapas de su carrera, que el 80 por ciento del vestuario que usará es el original que lució de joven, que el 20 por ciento restante lo mandó confeccionar con el mismo diseñador de aquél entonces, que pisa los 80 años.

Otro detalle que Yuri no dejó escapar son los cambios looks de su cabello en sus videos, y por eso mandó hacer pelucas de cabello natural que serán una fotografía exacta de sus distintos cortes, estilos y hasta los tonos de rubio que se ha teñido.

"Hace varias semanas monté 14 maniquíes con los vestuarios más icónicos del show; ese material lo voy a subir a mi canal de YouTube.

Que la gente escuche las historias de cada vestuario y lo que estaba pasando en el momento que los usé. En ese momento me reencontré con las distintas ´Yuris´ y me di cuenta que, gracias a ellas, soy la Yuri que soy ahora", aseguró.

Para este espectáculo, la veracruzana se propuso montar las mismas coreografías que vistieron de ritmo sus éxitos musicales.

"Icónica" será para su carrera, única e irrepetible, prometió.

En cuanto a la música, Yuri pretende que sus canciones suenen como el público las escuchó en sus discos.

Su productor musical se encargó de buscar por cielo, mar y tierra un teclado de la década de los 80 para reproducir los mismos sonidos de entonces.

"De verdad que esta gira la tengo que hacer ya, porque ya no tengo 25 ni 35 ni 45 ni 55 años, y para todo este merequetengue de ponerme las pelucas, cantar y bailar las mismas coreografías, me tengo que meter a un entrenamiento excesivo para bailar como lo hacía a los 27 años", señaló la cantante.