Controversia en Yeezy: Acusaciones desmentidas

Milo Yiannopoulos, bloguero y ex jefe de campaña política de Kanye West, calificó las acusaciones en contra de él y Bianca Censori de "repugnantes, falsas y aborrecibles", negando lo mencionado en una reciente demanda contra el rapero, donde se mencionó que la modelo habría mostrado pornografía a trabajadores de Yeezy, entre ellos menores de edad.

A través de un comunicado publicado por Page Six, Yiannopuolos refirió que su respuesta a las acusaciones también fue autorizada por la esposa de West, con el fin de dar a conocer su postura sobre el tema.

"Bianca me autorizó enfatizar que cualquier acusación de que ella mostró o hizo que se mostrara material pornográfico a menores es ofensiva, repugnante, aborrecible y categórica y totalmente falsa", dijo.

El derechista también alegó que la demanda presentada por un menor de edad que estaba desarrollando la plataforma de contenido explícito de la empresa Yeezy es una muestra de que el joven estaría "desesperado y en busca de atención a base de un repulsivo paquete de mentiras", debido a que nunca se le contrató de manera formal.

"Todo lo que he hecho desde entonces es intentar que se les pague a estos desarrolladores de aplicaciones, como lo demuestra una voluminosa correspondencia. Los únicos menores de edad que se están aprovechando son los pobres tontos que se vieron envueltos en esta demanda, quienes no tienen idea del montón de mentiras a las que se han asociado sus nombres", sentenció, según The Sun.

Por otro lado, Milo añadió que la principal acusación sobre pornografía es "la mentira más trágica y sedienta que se pueda imaginar", pues no existe el proyecto Yeezy Porn ya que él decidió renunciar a la empresa para evitar que continuara.

"Era un peligro inminente para mi vida como adicto en recuperación y un riesgo inaceptable para mi salud espiritual y física como ex homosexual", explicó Yiannopoulos.