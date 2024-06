Wendy Guevara va a dar al hospital por fuertes dolores abdominales

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de varias e intensas semanas de trabajo y polémicas, como su participación en uno de los conciertos que Madonna dio en México, Wendy Guevara decidió tomarse unas vacaciones y viajar hasta su ciudad natal, León , Guanajuato, para pasar tiempo con su familia y amigos.

Sin embargo, lo que serían unos días de descanso, terminó en una visita de urgencia al hospital; y es que la ganadora de "La casa de los famosos" presentó fuertes dolores abdominales que la llevaron hasta la sala de urgencias para ser examinada.

Aunque, de inicio, solo se quejó de malestares e inflamación, Guevara fue sometida a varios exámenes médicos en los que se revelaron algunos problemas con la vesícula, por lo que será intervenida quirúrgicamente.

A través de sus redes sociales y mediante varios videos, fue la propia Wendy quien dio a conocer su estado de salud y diagnóstico: piedras en las vías biliares.

"Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: '¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?', porque no me podía ni parar", dijo.

La también youtuber reveló que la operación es sumamente necesaria, pues de no atenderse podría derivar en una pancreatitis lo que pondría en riesgo su vida.

Aunque sus amigos habían revelado que la cirugía se realizaría este lunes; Guevara en su última historia afirmó que ya estaba entrando al quirófano y que esta misma noche sería intervenida, por lo que pidió oraran por su salud y su recuperación.

"Ya voy a entrar a cirugía. Estoy toda nerviosa y con ganas de llorar porque soy bien miedosa para esto", finalizó. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el estado de Wendy. Sin embargo, su doctor, Jesús Montoya Gaona, publicó una fotografía en la que se le ve tomando la mano de la influencer y hasta le dedicó el siguiente mensaje: "Quien te Quiere siempre va estar contigo".