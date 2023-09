Vuelve Olivia Rodrigo a la cima con 'Guts' en Billboard 200

GUADALAJARA, Jalisco .-Olivia Rodrigo, cantautora de 20 años, ha vuelto a hacer historia al alcanzar el puesto número 1 en la lista Billboard 200 con su segundo álbum, Guts. Este logro llega después de una semana de lanzamiento que la colocó en la cima de las listas de éxitos de Estados Unidos.

Guts debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, consolidando la posición de Olivia Rodrigo como una de las artistas más destacadas de la industria musical actual. El álbum comenzó con el equivalente de 302 mil álbumes vendidos en los Estados Unidos en la semana que finalizó el 14 de septiembre, según Luminate. Esta cifra incluye un rendimiento en streaming, con casi 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Este lanzamiento no sólo marca el segundo álbum número 1 de Olivia Rodrigo, sino que también la convierte en la primera artista femenina en lograr dos primeras entradas en la cima del Billboard 200 en nueve años. La última artista en lograr este hito fue Ariana Grande con Yours Truly en 2013 y My Everything en 2014.

El éxito de Guts se debe en parte a los sencillos exitosos que lo precedieron, como "Vampire" y "Bad Idea Right?", que ayudaron a generar una gran anticipación antes del lanzamiento del álbum completo. "Vampire" debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 de canciones.

Además, el álbum Guts se destacó por su disponibilidad en una variedad de formatos, incluyendo vinilos autografiados, cajas de lujo con productos de marca y cintas de casete, lo que atrajo a coleccionistas y fanáticos de la música por igual.

La próxima gira mundial de 75 fechas de Olivia Rodrigo, programada para comenzar en febrero de 2024, promete ser un evento emocionante para sus seguidores, con una lista de artistas invitados que incluyen a PinkPantheress, Chappell Roan, Remi Wolf y The Breeders.