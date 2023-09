Anuncia Arturo Macías retiro indefinido

CIUDAD DE MÉXICO .-El diestro aguascalentense Arturo Macías anunció este lunes que tomó la decisión de retirarse indefinidamente de los ruedos, debido a que la gravísima cornada sufrida en Aguascalientes en abril le ha dejado muchas secuelas.

"Es una decisión que ya venía pensando desde que reaparecí tras la cornada, la verdad es que no me siento bien, el cuerpo no me responde y yo siempre quiero darlo todo y no he podido", reconoció el torero.

Macías sufrió en la Feria de San Marcos una cornada que le perforó el pulmón, le rompió costillas y le causó muchos daños de los que se recuperó para torear siete corridas, las tres últimas este fin de semana en Juriquilla, Aguascalientes y Zacatecas.

"Conocen mi profundo amor por mi profesión, la entrega que busco todas las tardes, pero tampoco quiero exponerme a que un toro me mate en un momento de apuro donde la pierna (en la que usa un aparato ortopédico) y ahora el brazo no me respondan.

"Me cuesta mucho levantar la espada, sujetar con firmeza los capotes y muletas, y así creo que lo mejor es retirarme indefinidamente. En este momento no sé si volveré o no.

"Mi esposa Esther y mi apoderado Fernando Ochoa me apoyaron en tomar lo que es una de las decisiones más difíciles de mi vida", apuntó el torero de Aguascalientes, quien es uno de los matadores mexicanos más importantes y reconocidos en el mundo.

La primera corrida en la que deberá ser sustituido es la del 30 de septiembre en Morelia.