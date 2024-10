Con Show Unipersonal: Vuelve a los escenarios

Poco más de 18 años después de que Jamie Foxx sufriera una complicación médica, no revelada, que lo dejó hospitalizado de manera sorpresiva durante varias semanas, el actor finalmente regresó a los escenarios.

El ganador del Óscar compartió en su cuenta oficial de Instagram cómo se la pasó durante su show unipersonal "One More Chance: An Evening", with Jamie Foxx, celebrado a inicios de octubre en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.

AGRADECIDO CON DIOS

"Dios es bueno. Mientras publico estas fotos, mi corazón y mi alma están llenos de nada más que de pura alegría", escribió el histrión, de 56 años, junto a una serie de fotografías del día del evento.

"El 3, 4 y 5 de octubre tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia y no había mejor lugar que Atlanta. Tengo que agradecerles que aparecieran y se lucieran; no he estado en un escenario en 18 años, pero lo necesitaba y necesitaba una audiencia que estuviera compuesta únicamente de puro amor y eso es lo que fue".

En abril del año pasado, Foxx sufrió una "complicación médica" mientras se encontraba en Atlanta filmando la película "Back in Action", una comedia de Netflix coprotagonizada por Cameron Diaz.

AL OJO PÚBLICO

Tras pasar varias semanas hospitalizado y con poca comunicación, mas que con su familia, el actor regresó a casa para recuperarse. Desde entonces, poco a poco ha regresado al ojo público.

En un evento en julio de este año, Foxx compartió por primera vez que sus síntomas comenzaron como un "fuerte dolor de cabeza". Según contó, estuvo "desconectado" durante 20 días, sin saber qué pasaba. Hasta ahora, se desconocen las causas de dicha emergencia médica, aunque se cree que fue un derrame cerebral.

"Gracias a la gran gente de Atlanta, especialmente al hospital Piedmont. Me permitieron regresar y estar en el escenario y hacer lo que más amo hacer".

SE CASA SU HIJA

Apenas hace unas semanas, en septiembre, Foxx acompañó a su hija Corinne, hasta el altar durante su boda con Joe Hooten.

"Fue increíblemente especial, teniendo en cuenta su problema de salud del año pasado. Caminé hacia el altar con una versión con cuerdas de ´Georgia on My Mind´, de Ray Charles.

No había ni un solo ojo seco en el lugar cuando caminamos hacia el altar", le dijo Corinne, quien estuvo muy atenta a la salud de su padre durante su hospitalización a la revista Vogue.