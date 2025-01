A la Lucha contra el VIH / SIDA: llevará su voz al Oscar...

Por: Agencia Reforma

Enero 09, 2025 -

El próximo 2 de marzo, Chappell Roan actuará en la 33 Fiesta Anual de Visualización de los Premios de la Academia, organizada por la Fundación Elton John contra el SIDA en West Hollywood.

Este evento busca recaudar fondos para la lucha contra el VIH/SIDA y la eliminación del estigma hacia la comunidad LGBTQ++.

"¡Me siento tan honrada de anunciar que estaré actuando en los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA! Elton y su esposo, David, han sido luces guías increíbles para mí este año, mostrándome un amor que realmente me ha ayudado a seguir adelante.

ALTRUISTA

"Me apasiona profundamente apoyar a la comunidad queer en todo lo que pueda, y estoy muy orgullosa de ser parte de una organización que lucha por la igualdad y proporciona acceso vital a cuidados para las comunidades queer. ¡No puedo esperar para llevar una actuación abiertamente gay a una noche tan icónica!", declaró la cantante de 26 años en un comunicado del sitio oficial de la fundación.

Elton John y, David Furnish compartirán la labor de anfitriones con personalidades como Jean Smart, Sheryl Lee Ralph, Neil Patrick Harris y David Burtka.

Chappell Roan, cuyo álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess la catapultó a la fama, ha ganado reconocimiento por sus actuaciones en eventos como Coachella y Gov Ball 2024.

EN LA CIMA

Su álbum alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200, por lo que se le considera una de las artistas emergentes más influyentes del año. Elton John, quien ya la había destacado en su programa de radio Rocket Hour, celebró su autenticidad y talento.

"Hoy, mientras el SIDA sigue cobrando una vida cada minuto, ese espíritu alimenta nuestra misión de acabar con la epidemia enfrentando el estigma y garantizando acceso equitativo a la atención. David y yo estamos emocionados de reunirnos nuevamente con amigos y seguidores, y nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Chappell Roan como la artista de este año, cuya audaz y auténtica creatividad encarna el poder de la música para inspirar cambios", apuntó John en otro comunicado.

UNA TRADICIÓN

La fiesta anual, que inició en 1992, ha recaudado cerca de 115 millones de dólares a lo largo de su historia, destinados a prevenir la transmisión del VIH, combatir la discriminación y expandir la educación y cuidado para comunidades vulnerables, según los informes de la prensa.

El año pasado, el evento alcanzó un récord de 10.8 millones de dólares en donaciones. Este 2025 contará con la participación de figuras como Megan Thee Stallion, Hozier, Sharon Stone, Sean Penn, Mick Jagger y Jeffrey Wright, miembros del comité de beneficios.

La noche coincidirá con la transmisión de los 97 Premios de la Academia, cuya ceremonia será presentada por Conan O´Brien.

Las nominaciones para estos premios serán anunciadas el 17 de enero.

SUMAN ESFUERZOS

