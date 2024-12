Yeri Mua, la artista más popular en TikTok

Por: El Universal

El 2024 está llegando a su fin mientras los conteos anuales comienzan a salir a la luz, y TikTok no se quedó atrás, pues presentó lo más visto en este año, destacando a Yeri Mua como la artista más popular a nivel mundial.

Y es que, mediante su conteo, el Top 10 Global de Artistas, muestra a talentos de diversos puntos del mundo, y por segundo año consecutivo Yeri Mua se convirtió en la más popular gracias a las visitas que generó en su perfil oficial.

Esto, superando a la estadounidense Sabrina Carpenter, que ocupa la posición 10. Pero ella no es la única, ya que siete de los proyectos más importantes del k-pop forman parte del Top 10 en siete posiciones: Enhypen, NCT, Le Sserafim, Stray Kids, Aespa, Tomorrow x Together y Twice.

Otra mexicana que también se hizo presente en la posición ocho fue la influencer Kim Loaiza, quien a pesar de anunciar su retiro sigue siendo popular en la red social de videos cortos.