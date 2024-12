Dua Lipa: Defensora de la salud mental

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 -

Además de ser considerada una de las grandes estrellas del pop actuales, Dua Lipa acaba de convertirse en la Defensora de la Salud Mental del Año, un premio anual otorgado por la organización "The Trevor Project".

De acuerdo con el portal NME, este martes el organismo de defensa a los derechos LGBTQ++ calificó a la cantante como una feroz activista de la comunidad, así como de los temas referentes a la salud mental.

"Me siento increíblemente conmovida y honrada de recibir el premio de Defensora de la Salud Mental del Año de este 2024. ´The Trevor Project´ es una organización que es cercana y muy querida para mí, y me siento honrada de desempeñar un papel en arrojar luz sobre la conciencia de la salud mental para los jóvenes LGBTQ++", aseguró Lipa en un comunicado de prensa.

"La comunidad LGBTQ++ ha sido mi mayor defensora desde el comienzo de mi carrera, y seguiré luchando para asegurarme de que sus voces sean escuchadas, sus derechos protegidos y sean tratados con respeto por ser tal como son".

Lipa es la cuarta celebridad en recibir el premio de "The Trevor Proyect", luego de los ganadores anteriores Lil Nas X (2021), Janelle Monáe (2022) y Dylan Mulvaney (2023).

"Dua Lipa es un excelente ejemplo de cómo los aliados pueden usar sus plataformas para amplificar los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQ++", señaló Jaymes Black, director ejecutivo del proyecto.

En su encuesta nacional en Estados Unidos de este año sobre la salud mental de los jóvenes LGBTQ++, publicada recientemente, "The Trevor Project" reveló que el 46 por ciento de los jóvenes transgénero y no binarios y el 39 por ciento de los queer, contemplaron seriamente el suicidio durante el último año.

Con estas alarmantes cifras en mente, la intérprete de "Houdini" y "Levitating" organizará próximamente una recaudación de fondos digital en sus redes sociales en apoyo a la organización.